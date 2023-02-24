Диетолог рассказала, сколько кефира нужно пить в день

Кефир — очень полезный продукт, так как этот напиток является источником кальция, а также содержит легко усваивающиеся в организме белки и различные молочнокислые бактерии, которые помогают нормализовать работу микрофлоры кишечника. Поэтому выпивать стакан кефира в день — хорошая привычка. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

"Являясь хорошим источником кальция, кефир помогает в профилактике остеопороза. Есть рекомендации международного уровня о том, что три молочных продукта в день — это как раз норма потребления молочки для профилактики остеопороза. И как раз стакан кефира — это порция, которая помогает нам получить уже 20–25 процентов от суточной нормы кальция", — отметила она.

Эксперт добавила, что в кефире практически не содержится лактозы. Этот напиток подходит не только для детей, но и для людей старшего возраста, заключила диетолог.