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24 февраля, 09:33

Диетолог рассказала, сколько кефира нужно пить в день

Диетолог Макиша: Выпивать стакан кефира в день — хорошая привычка

Кефир — очень полезный продукт, так как этот напиток является источником кальция, а также содержит легко усваивающиеся в организме белки и различные молочнокислые бактерии, которые помогают нормализовать работу микрофлоры кишечника. Поэтому выпивать стакан кефира в день — хорошая привычка. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

"Являясь хорошим источником кальция, кефир помогает в профилактике остеопороза. Есть рекомендации международного уровня о том, что три молочных продукта в день — это как раз норма потребления молочки для профилактики остеопороза. И как раз стакан кефира — это порция, которая помогает нам получить уже 20–25 процентов от суточной нормы кальция", — отметила она.

Эксперт добавила, что в кефире практически не содержится лактозы. Этот напиток подходит не только для детей, но и для людей старшего возраста, заключила диетолог.

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Ранее диетолог Кабанов заявил, что без вреда для здоровья в день можно съедать максимум два блина с сытной начинкой. Эксперт также заметил, что популярные сладкие добавки к блюду очень калорийны.

Обложка ©

ТАСС / Виктория Вотоновская

Ольга Годуненко
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