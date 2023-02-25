Диетолог назвала три самых полезных гарнира

Блюда из овощей находятся на первом месте среди самых полезных гарниров. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова. При этом лучше всего, если такие угощения будут состоять из кабачков, баклажанов, цветной капусты, брокколи и грибов.

"Кабачки и грибы содержат большое количество клетчатки, которая выполняет функцию сорбента. Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская) содержит индолы — противоопухолевые вещества, которые полезны при профилактике онкологии. Кроме того, в капусте содержится много витамина С", — сказала медик.

Она также добавила, что в порции салата из белокочанной капусты содержится суточная норма витамина С. Он не синтезируется в организме, поэтому его необходимо ежедневно получать с пищей.

Вторым полезным гарниром врач назвала гречку, но в количестве не более 150 граммов. В этой крупе содержится растительный белок, а также 18 аминокислот, девять из которых являются незаменимыми. В гречке большое количество витаминов группы B, они помогают бороться со стрессом и бессонницей. А кремний укрепляет стенки сосудов, качество волос, ногтей и суставов.

На третье место полезных гарниров Тихомирова поставила бурый неочищенный рис. В нём сохраняется больше полезных свойств и улучшается пищевая ценность. Такой рис богат клетчаткой, витаминами группы В, фолиевой кислотой, железом, магнием, цинком, йодом и селеном. Он помогает выводить токсины и улучшает работу ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.