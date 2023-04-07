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7 апреля, 16:34

Медик рассказал, чем может навредить пасхальный кулич годовалым детям

Педиатр Липилин призвал не кормить детей в возрасте до года куличами на Пасху

Детям в возрасте до одного года лучше не есть пасхальный кулич, поскольку глазурь и начинка могут вызвать у них аллергию. Об этом рассказал педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Артемий Липилин.

Он указал, что в это праздничное лакомство часто добавляют цукаты и орехи. Такие продукты следует давать малышам в возрасте старше одного года. То же самое касается и глазури. По словам медика, самые безопасные — куличи, приготовленные дома.

"Кулич стоит давать детям старше года. И только в том случае, если они уверенно умеют пережёвывать твёрдую пищу. Кроме того, выпечку стоит сопровождать большим количеством жидкости, например чаем или водой", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

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Ранее эксперт Антон Афанасьев призвал искать выгоду и контролировать расходы, покупая товары к Пасхе. Он рекомендовал не приобретать первое попавшееся на глаза изделие.

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PxHere

Илья Суриков
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