Медик рассказал, чем может навредить пасхальный кулич годовалым детям

Детям в возрасте до одного года лучше не есть пасхальный кулич, поскольку глазурь и начинка могут вызвать у них аллергию. Об этом рассказал педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Артемий Липилин.

Он указал, что в это праздничное лакомство часто добавляют цукаты и орехи. Такие продукты следует давать малышам в возрасте старше одного года. То же самое касается и глазури. По словам медика, самые безопасные — куличи, приготовленные дома.

"Кулич стоит давать детям старше года. И только в том случае, если они уверенно умеют пережёвывать твёрдую пищу. Кроме того, выпечку стоит сопровождать большим количеством жидкости, например чаем или водой", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".