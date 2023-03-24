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24 марта, 09:31

Захарова назвала настольные священные писания в Великий пост

Захарова порекомендовала почитать в Великий пост Евангелие и "Пасху Красную"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Тульской службой новостей" посоветовала к прочтению Евангелие и "Пасху Красную". Дипломат напомнила о том, что поскольку у православных идёт Великий пост, обсуждать светскую литературу сейчас не совсем уместно.

"Сейчас у православных пост, поэтому главная книга — Евангелие. После Великого поста можно будет обсудить другую литературу. Тем, кому Евангелие даётся сложно, можно почитать "Пасху Красную", — сказала Захарова.

Евангелие считается главной книгой всех христиан. Тогда как "Пасха Красная" под авторством православной писательницы Нины Павловой описывает истории трёх монахов Оптиной пустыни, принявших мученическую смерть в 1993 году на Пасху.

Каким шести святым необходимо молиться в Великий пост

Каким шести святым необходимо молиться в Великий пост

Ранее священник Бабкин призвал соблюдать Великий пост не для галочки, а во благо души. По его словам, христианский пост является стремлением выйти из анабиоза вседовольства и хороший показатель — мысль в конце поста, что останавливаться не хочется.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Ирина Фальке
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