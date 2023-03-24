Захарова назвала настольные священные писания в Великий пост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Тульской службой новостей" посоветовала к прочтению Евангелие и "Пасху Красную". Дипломат напомнила о том, что поскольку у православных идёт Великий пост, обсуждать светскую литературу сейчас не совсем уместно.

"Сейчас у православных пост, поэтому главная книга — Евангелие. После Великого поста можно будет обсудить другую литературу. Тем, кому Евангелие даётся сложно, можно почитать "Пасху Красную", — сказала Захарова.

Евангелие считается главной книгой всех христиан. Тогда как "Пасха Красная" под авторством православной писательницы Нины Павловой описывает истории трёх монахов Оптиной пустыни, принявших мученическую смерть в 1993 году на Пасху.