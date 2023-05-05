10 отвратительных стрижек, глядя на которые понимаешь, что даже лысым лучше, чем так
Что лучше: хорошая приличная причёска или что-то сумасшедшее? Тут всё зависит от целей. Если нужно запомниться, то можно выбрать что-нибудь из подборки ниже — безумных стрижек там много.
"Причёска в стиле "Могу я поговорить с менеджером?", — lchaimstudios.
Фото © Reddit / lchaimstudios
"Да, именно как хоббит я и хотела выглядеть", — crankdatsouljahboi.
Фото © Reddit / crankdatsouljahboi
"Вот это образ! С иголочки!" — laxlyMadden63.
Фото © Reddit / laxlyMadden63
"Лайфхак для родителей близнецов", — linzjustine.
Фото © Reddit / linzjustine
"Не могу понять, это ерунда или, наоборот, что-то крутое..." — SammiesHammies.
Фото © Reddit / SammiesHammies
"Зачем..?" — ArchaicOfficer.
Фото © Reddit / ArchaicOfficer
"Смотрите, какого я джентльмена нашёл в соцсетях!" — silviored.
Фото © Reddit / silviored
"Мне только сзади убрать..." — JeanHuguesAnglade.
Фото © Reddit / JeanHuguesAnglade
"Как же она чувствует!" — dirtyhippie62.
Фото © Reddit / dirtyhippie62
"Ой..." — No_Quality7752.
Фото © Reddit / No_Quality7752
Reddit / dirtyhippie62, linzjustine