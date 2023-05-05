10 отвратительных стрижек, глядя на которые понимаешь, что даже лысым лучше, чем так

Что лучше: хорошая приличная причёска или что-то сумасшедшее? Тут всё зависит от целей. Если нужно запомниться, то можно выбрать что-нибудь из подборки ниже — безумных стрижек там много.