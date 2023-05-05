КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 12:30

10 отвратительных стрижек, глядя на которые понимаешь, что даже лысым лучше, чем так

Что лучше: хорошая приличная причёска или что-то сумасшедшее? Тут всё зависит от целей. Если нужно запомниться, то можно выбрать что-нибудь из подборки ниже — безумных стрижек там много.

"Причёска в стиле "Могу я поговорить с менеджером?", lchaimstudios.

Фото © Reddit / lchaimstudios

Фото © Reddit / lchaimstudios

"Да, именно как хоббит я и хотела выглядеть", — crankdatsouljahboi.

Фото © Reddit / crankdatsouljahboi

Фото © Reddit / crankdatsouljahboi

"Вот это образ! С иголочки!" laxlyMadden63.

Фото © Reddit / laxlyMadden63

Фото © Reddit / laxlyMadden63

"Лайфхак для родителей близнецов", — linzjustine.

Фото © Reddit / linzjustine

Фото © Reddit / linzjustine

"Не могу понять, это ерунда или, наоборот, что-то крутое..." SammiesHammies.

Фото © Reddit / SammiesHammies

Фото © Reddit / SammiesHammies

"Зачем..?" ArchaicOfficer.

Фото © Reddit / ArchaicOfficer

Фото © Reddit / ArchaicOfficer

"Смотрите, какого я джентльмена нашёл в соцсетях!" silviored.

Фото © Reddit / silviored

Фото © Reddit / silviored

"Мне только сзади убрать..." JeanHuguesAnglade.

Фото © Reddit / JeanHuguesAnglade

Фото © Reddit / JeanHuguesAnglade

"Как же она чувствует!" dirtyhippie62.

Фото © Reddit / dirtyhippie62

Фото © Reddit / dirtyhippie62

"Ой..." No_Quality7752.

Фото © Reddit / No_Quality7752

Фото © Reddit / No_Quality7752

10 настолько ужасных стрижек, что произвести впечатление ими даже легче, чем идеальной укладкой

10 настолько ужасных стрижек, что произвести впечатление ими даже легче, чем идеальной укладкой

Обложка ©

Reddit / dirtyhippie62, linzjustine

Сергей Трофимов
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