Юлия Пересильд показалась поклонникам без грамма макияжа и фотошопа
Юлия Пересильд опубликовала фото без макияжа
Юлия Пересильд. Обложка © / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild
Заслуженная артистка России Юлия Пересильд показалась поклонникам без макияжа. Актриса нечасто снимается в кино с тонной грима: режиссёры не хотят скрывать её естественную красоту. Однако на фото она не использовала ни грамма фильтра, ретуши или фотошопа.
Судя по кадрам, Юлия находится в самолёте. Возможно, главной героине космического фильма "Вызов", который российский режиссёр Клим Шипенко снял на МКС, не хватает ощущения полёта. Но об этом актриса не упомянула, а лишь отметила, что использует это свободное время, чтобы привести себя в порядок.
"Длительные перелёты — хороший повод заняться собой", — подчеркнула артистка.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Юлия Пересильд даже написала приключенческий роман. Он называется "Это космос, детка" и рассказывает об испытаниях, которые ей пришлось пережить за сотни километров от Земли. Актриса писала книгу целый год, а за основу взяла собственный дневник, который вела на протяжении всей нелёгкой поездки.