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5 мая, 11:16

Юлия Пересильд показалась поклонникам без грамма макияжа и фотошопа

Юлия Пересильд опубликовала фото без макияжа

<p>Юлия Пересильд. Обложка © / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild</p>

Юлия Пересильд. Обложка © / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliaperesild

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд показалась поклонникам без макияжа. Актриса нечасто снимается в кино с тонной грима: режиссёры не хотят скрывать её естественную красоту. Однако на фото она не использовала ни грамма фильтра, ретуши или фотошопа.

Судя по кадрам, Юлия находится в самолёте. Возможно, главной героине космического фильма "Вызов", который российский режиссёр Клим Шипенко снял на МКС, не хватает ощущения полёта. Но об этом актриса не упомянула, а лишь отметила, что использует это свободное время, чтобы привести себя в порядок.

"Длительные перелёты — хороший повод заняться собой", — подчеркнула артистка.

Снятый в космосе фильм "Вызов" взял новую высоту

Снятый в космосе фильм "Вызов" взял новую высоту

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Юлия Пересильд даже написала приключенческий роман. Он называется "Это космос, детка" и рассказывает об испытаниях, которые ей пришлось пережить за сотни километров от Земли. Актриса писала книгу целый год, а за основу взяла собственный дневник, который вела на протяжении всей нелёгкой поездки.

Николь Вербер
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