Юлия Пересильд показалась поклонникам без грамма макияжа и фотошопа

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд показалась поклонникам без макияжа. Актриса нечасто снимается в кино с тонной грима: режиссёры не хотят скрывать её естественную красоту. Однако на фото она не использовала ни грамма фильтра, ретуши или фотошопа.

Судя по кадрам, Юлия находится в самолёте. Возможно, главной героине космического фильма "Вызов", который российский режиссёр Клим Шипенко снял на МКС, не хватает ощущения полёта. Но об этом актриса не упомянула, а лишь отметила, что использует это свободное время, чтобы привести себя в порядок.

"Длительные перелёты — хороший повод заняться собой", — подчеркнула артистка.