Лайма Вайкуле объяснила причину возвращения Пугачёвой в Россию

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию. По словам артистки, она приехала, чтобы проводить в последний путь российского художника-модельера и своего друга Валентина Юдашкина.

"Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: "А как же дети?" Она ответила: "Я что, не поеду к нему на похороны?" — рассказала исполнительница латвийским журналистам.