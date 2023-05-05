Лайма Вайкуле объяснила причину возвращения Пугачёвой в Россию
Лайма Вайкуле: Пугачёва собирается на похороны к Юдашкину
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию. По словам артистки, она приехала, чтобы проводить в последний путь российского художника-модельера и своего друга Валентина Юдашкина.
"Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: "А как же дети?" Она ответила: "Я что, не поеду к нему на похороны?" — рассказала исполнительница латвийским журналистам.
Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. Общественность и СМИ сразу выдвинули несколько предположений её возвращения. Не исключено, что Примадонна хочет проститься с умершими модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.
ТАСС / Сергей Бобылев