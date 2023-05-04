Пугачёву уличили в планах тайно проститься с Зайцевым из-за доставки роз к замку в Грязи
Курьер доставил букет белых роз к подмосковному замку Аллы Пугачёвой
Курьер доставил букет белых цветов к подмосковному замку певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязь. Видео публикует телеканал "Звезда". Поклонники теперь гадают, кому приготовлен заказ.
К дому Аллы Пугачёвой привезли букет. Видео © телеканал "Звезда"
Женщина, доставившая цветы, отказалась отвечать на вопрос, кому они предназначаются. Но, возможно, певица возложит букет на могилу модельера Вячеслава Зайцева, с которым её связывали не только профессиональные отношения, но и дружеские.
Напомним, Алла Пугачёва вместе с семьёй покинула Россию и сейчас живёт в Израиле. Накануне сообщалось, что певица прилетела в Москву. Предположительно, Примадонна хочет проститься с умершими модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.