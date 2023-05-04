Пугачёву уличили в планах тайно проститься с Зайцевым из-за доставки роз к замку в Грязи

Курьер доставил букет белых цветов к подмосковному замку певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязь. Видео публикует телеканал "Звезда" . Поклонники теперь гадают, кому приготовлен заказ.

Женщина, доставившая цветы, отказалась отвечать на вопрос, кому они предназначаются. Но, возможно, певица возложит букет на могилу модельера Вячеслава Зайцева, с которым её связывали не только профессиональные отношения, но и дружеские.