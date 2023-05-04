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4 мая, 12:53

Вячеслава Зайцева похоронили в Подмосковье

Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щёлкове

<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлкове. Сын Егор Зайцев объяснил выбор места погребения желанием самого модельера.

Прощание и похороны Вячеслава Зайцева в Щёлкове. Видео © LIFE

"Здесь [решили похоронить], потому что он, во-первых, хотел... Поймите, что он не был пафосным человеком, да. Его таким, ну, как бы сделало общественное мнение. Очень простой и очень домашний, понимаете. Все эти якобы престижные кладбища, знаете, это для этих титушек и нищебродов в душе... Здесь он 30 лет прожил в Щёлкове. Он строил свой дом, зачем куда-то его везти?" — объяснил Егор Зайцев.

Проститься с кутюрье приехали близкие и друзья, среди которых Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ), модель Татьяна Михалкова, певец Бедрос Киркоров, актёр, режиссёр Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев. Отпевание прошло ранее в соборе Троицы Живоначальной.

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Напомним, советский и российский модельер скончался на 86-м году жизни неделю назад. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Кутюрье привезли в больницу уже почти без сознания. Сегодня в подмосковном Щёлкове состоялось прощание с великим модельером. Проводить его в последний путь пришли около тысячи человек, в том числе многие артисты. Например, Бедрос Киркоров назвал Зайцева человеком-солнцем и описал "счастливый" костюм, созданный модельером для Филиппа. А Надежда Бабкина призналась, что для неё кутюрье — мировая величина.

Никита Никонов
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