Вячеслава Зайцева похоронили в Подмосковье
Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Щёлкове
Фото © LIFE
Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щёлкове. Сын Егор Зайцев объяснил выбор места погребения желанием самого модельера.
Прощание и похороны Вячеслава Зайцева в Щёлкове. Видео © LIFE
"Здесь [решили похоронить], потому что он, во-первых, хотел... Поймите, что он не был пафосным человеком, да. Его таким, ну, как бы сделало общественное мнение. Очень простой и очень домашний, понимаете. Все эти якобы престижные кладбища, знаете, это для этих титушек и нищебродов в душе... Здесь он 30 лет прожил — в Щёлкове. Он строил свой дом, зачем куда-то его везти?" — объяснил Егор Зайцев.
Проститься с кутюрье приехали близкие и друзья, среди которых Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ), модель Татьяна Михалкова, певец Бедрос Киркоров, актёр, режиссёр Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев. Отпевание прошло ранее в соборе Троицы Живоначальной.
Напомним, советский и российский модельер скончался на 86-м году жизни неделю назад. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Кутюрье привезли в больницу уже почти без сознания. Сегодня в подмосковном Щёлкове состоялось прощание с великим модельером. Проводить его в последний путь пришли около тысячи человек, в том числе многие артисты. Например, Бедрос Киркоров назвал Зайцева человеком-солнцем и описал "счастливый" костюм, созданный модельером для Филиппа. А Надежда Бабкина призналась, что для неё кутюрье — мировая величина.