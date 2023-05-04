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4 мая, 10:52

Гроб с телом Зайцева вынесли из собора под аплодисменты и крики "Браво!"

В соборе в подмосковном Щёлкове простились со знаменитым модельером Зайцевым

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове простились со знаменитым модельером Вячеславом Зайцевом. Лайф публикует видео с церемонии.

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щёлкове. Видео © LIFE

В храм пришло около тысячи человек, в том числе певица Надежда Бабкина, певец Бедрос Киркоров, стилист Сергей Зверев, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ), модель Татьяна Михалкова, актёр Авангард Леонтьев. Кутюрье проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!"

Ранее Бабкина назвала модельера божественным человеком, который всегда демонстрировал личность. Зайцев "не был таким, как мы все, — он был единственным и неповторимым", подчеркнула артистка.

Сергей Зверев — о смерти Зайцева: Почему-то думали, что он будет жить вечно

Сергей Зверев — о смерти Зайцева: Почему-то думали, что он будет жить вечно

Напомним, 85-летний советский и российский модельер, народный художник России скончался 30 апреля. Причиной смерти Зацева стало внутреннее кровотечение, его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. До этого именитого кутюрье долгое время мучила болезнь Паркинсона, он давно оставил работу и жил на даче. Похороны Зайцева состоятся сегодня на Жегаловском кладбище в Щёлкове.

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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