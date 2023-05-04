Надежда Бабкина на прощании с Зайцевым: Для меня Слава — это величина мировая

Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о прославленном кутюрье Вячеславе Зайцеве, прощание с которым проходит сегодня в подмосковном Щёлкове. Певица призналась, что для неё модельер был мировой величиной, человеком, не похожим на всех. Она вспомнила, что даже несмотря на тяжёлую болезнь, Зайцев всегда был красив и "демонстрировал личность".

"Он был божественным человеком, вот Бог его к себе и прибрал... Мы общались, его приводили на все мероприятия, он был болен и не в состоянии узнавать людей, но он всегда был опрятен и красив. Всегда демонстрировал личность, он не был таким, как мы все, — он был единственным и неповторимым. Любящий страну, людей, нашу историю, традиции. Для меня Слава — это величина мировая. Не зря его Славой звали. Поэтому — слава Славе Зайцеву", — отметила артистка.