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4 мая, 09:02

Надежда Бабкина на прощании с Зайцевым: Для меня Слава — это величина мировая

Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о прославленном кутюрье Вячеславе Зайцеве, прощание с которым проходит сегодня в подмосковном Щёлкове. Певица призналась, что для неё модельер был мировой величиной, человеком, не похожим на всех. Она вспомнила, что даже несмотря на тяжёлую болезнь, Зайцев всегда был красив и "демонстрировал личность".

"Он был божественным человеком, вот Бог его к себе и прибрал... Мы общались, его приводили на все мероприятия, он был болен и не в состоянии узнавать людей, но он всегда был опрятен и красив. Всегда демонстрировал личность, он не был таким, как мы все, — он был единственным и неповторимым. Любящий страну, людей, нашу историю, традиции. Для меня Слава — это величина мировая. Не зря его Славой звали. Поэтому — слава Славе Зайцеву", — отметила артистка.

Надежда Бабкина на прощании с Вячеславом Зайцевым. Видео © LIFE

Бабкина рассказала, что является обладательницей коллекций кутюрье, Зайцев создал и многие наряды для выступлений певицы.

"Прощай, мой друг!": Пугачёва обратилась к умершему Зайцеву

"Прощай, мой друг!": Пугачёва обратилась к умершему Зайцеву

Напомним, советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Долгое время кутюрье мучила болезнь Паркинсона. Зайцев давно оставил работу и жил на даче. Прощание с модельером проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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