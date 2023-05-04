Прощание с модельером Зайцевым началось в соборе в подмосковном Щёлкове
Прощание с российским модельером, народным художником РФ Вячеславом Зайцевым началось в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове. Лайф публикует видео с места.
По нашим данным, сын кутюрье отказался пускать в храм журналистов.
Прощание с модельером Зайцевым в соборе в подмосковном Щёлкове. Видео © LIFE
Напомним, советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Долгое время кутюрье мучила болезнь Паркинсона. Зайцев давно оставил работу и жил на даче. Похоронить модельера должны на Жегаловском кладбище в Московской области.
LIFE