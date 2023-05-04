КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 08:07

Прощание с модельером Зайцевым началось в соборе в подмосковном Щёлкове

Прощание с российским модельером, народным художником РФ Вячеславом Зайцевым началось в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щёлкове. Лайф публикует видео с места.

По нашим данным, сын кутюрье отказался пускать в храм журналистов.

Прощание с модельером Зайцевым в соборе в подмосковном Щёлкове. Видео © LIFE

Внучка Зайцева объяснила, почему модельера нужно похоронить на Новодевичьем кладбище

Внучка Зайцева объяснила, почему модельера нужно похоронить на Новодевичьем кладбище

Напомним, советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Долгое время кутюрье мучила болезнь Паркинсона. Зайцев давно оставил работу и жил на даче. Похоронить модельера должны на Жегаловском кладбище в Московской области.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вячеслав Зайцев
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров