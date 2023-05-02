В огромном доме среди жутких манекенов: Лайф снял на видео "сожителей" покойного Вячеслава Зайцева

Модельер Вячеслав Зайцев, который ушёл из жизни на днях, жил в огромном доме, и там в разных местах стояли манекены, одетые в дизайнерские вещи. Два из них сейчас, например, будто заглядывают в одно из окон особняка с балкона. Лайф снял это на видео.

Дом модельера площадью 900 квадратных метров строился долгих семь лет и был возведён согласно пожеланиям самого Зайцева. Оформлением жилища мастер занимался самостоятельно. Так, в особняке, в частности, есть просторная кухня, гостиная с обеденной зоной, рабочий кабинет, каминная, несколько санузлов и спален для гостей. При этом по всему дому как внутри, так и на террасе расставлены манекены, которые придают особый колорит логову кутюрье. Пока их никто убирать так и не решается.