В огромном доме среди жутких манекенов: Лайф снял на видео "сожителей" покойного Вячеслава Зайцева
Вокруг дома покойного модельера Вячеслава Зайцева остались стоять манекены
Модельер Вячеслав Зайцев, который ушёл из жизни на днях, жил в огромном доме, и там в разных местах стояли манекены, одетые в дизайнерские вещи. Два из них сейчас, например, будто заглядывают в одно из окон особняка с балкона. Лайф снял это на видео.
Манекены в доме покойного модельера Зайцева. Видео © LIFE
Роскошный трёхэтажный особняк именитого кутюрье расположен в деревне Каблуково, в 70 километрах от Москвы. Зайцев жил там с 2000 года.
Дом модельера площадью 900 квадратных метров строился долгих семь лет и был возведён согласно пожеланиям самого Зайцева. Оформлением жилища мастер занимался самостоятельно. Так, в особняке, в частности, есть просторная кухня, гостиная с обеденной зоной, рабочий кабинет, каминная, несколько санузлов и спален для гостей. При этом по всему дому как внутри, так и на террасе расставлены манекены, которые придают особый колорит логову кутюрье. Пока их никто убирать так и не решается.
Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельера привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. По словам родственников, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный кутюрье давно не работал, проживал на даче в Московской области. А 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. 59-летний кутюрье долгое время боролся с онкозаболеванием, у него был рак почки.
Кадр из видео LIFE