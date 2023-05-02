Путин выразил соболезнования близким модельера Зайцева
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки близким известного модельера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля.
"Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев — талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив её в настоящее высокое искусство", — говорится в телеграмме главы государства.
Президент подчеркнул, что уникальные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту.
Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельера привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. По словам родственников, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный кутюрье давно не работал, проживал на даче в Московской области.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin