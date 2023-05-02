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2 мая, 10:19

Путин выразил соболезнования близким модельера Зайцева

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и слова поддержки близким известного модельера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля.

"Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев — талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлечённый своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив её в настоящее высокое искусство", — говорится в телеграмме главы государства.

Президент подчеркнул, что уникальные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту.

Опубликованы последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике

Опубликованы последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике

Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельера привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. По словам родственников, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный кутюрье давно не работал, проживал на даче в Московской области.

Обложка ©

ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Александра Вишнякова
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