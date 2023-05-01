Опубликованы последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике

Опубликованы последние кадры с участием модельера Вячеслава Зайцева, который ушёл из жизни 30 апреля. Несколько дней назад кутюрье побывал на модном показе в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия".

Последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике. Видео © t.me / SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, опубликовавший кадры, Зайцев во время мероприятия ни с кем не общался. В момент посещения показа он уже чувствовал себя плохо: передвигался с тростью в сопровождении охранников.

Последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике. Фото © t.me / SHOT

На кадрах заметно, что даже для совместной фотографии мэтру помогают встать в нужной позиции. Сопровождающие буквально передвигают его ноги, чтобы он занял центральное место в композиции в необходимом ракурсе. А после ему приносят кресло и усаживают в него.