Стали известны подробности госпитализации Зайцева перед смертью

Модельера Вячеслава Зайцева, который скончался сегодня в Подмосковье, привезли в щёлковскую больницу уже почти без сознания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, Зайцев уже не реагировал на внешние раздражители. Врачи пытались сделать всё возможное, но столь драгоценное время было упущено.