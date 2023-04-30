Стали известны подробности госпитализации Зайцева перед смертью
Зайцева привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания
Модельера Вячеслава Зайцева, который скончался сегодня в Подмосковье, привезли в щёлковскую больницу уже почти без сознания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, Зайцев уже не реагировал на внешние раздражители. Врачи пытались сделать всё возможное, но столь драгоценное время было упущено.
Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам родственников, причиной стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный модельер давно не работал, проживал на даче в Московской области.
ТАСС / Сергей Виноградов