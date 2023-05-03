Внучка Зайцева объяснила, почему модельера нужно похоронить на Новодевичьем кладбище
Внучка Зайцева просит похоронить дедушку на Новодевичьем кладбище
Внучка модельера Вячеслава Зайцева настаивает, что её дедушка должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище, так как всё созданное им давно стало национальным достоянием. Об этом Мария сообщила в программе "Малахов" на телеканале "Россия-1".
"Я считаю, что он достоин народных похорон и Новодевичьего кладбища. Чтобы все люди могли проститься с ним — а это тысячи людей! Вообще, всё, что он создал, — чтобы все эти реликвии были доступны людям, потому что он всегда делал всё для людей. Дедушкино наследие прежде всего национальное, а уже потом достояние семьи", — объяснила она.
Напомним, 30 апреля стало известно о смерти 85-летнего советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Долгое время кутюрье мучила болезнь Паркинсона. Зайцев давно оставил работу и жил на даче. Похоронить модельера должны на Жегаловском кладбище в Московской области.
ТАСС / Антон Новодережкин