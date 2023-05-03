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3 мая, 07:15

Прощание с Зайцевым состоится 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щёлкове

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Прощание с российским модельером, народным художником РФ Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щёлкове. Это следует из официального телеграм-канала Дома моды Зайцева.

"Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в соборе Троицы Живоначальной (Щёлково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)", — говорится в сообщении.

Будет открытое прощание, проводить в последний путь лауреата Государственной премии России смогут все желающие, после чего модельера похоронят на Жегаловском кладбище неподалёку.

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Напомним, 30 апреля стало известно о смерти 85-летнего советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Как сообщали родственники, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Отметим, что его долгое время мучила болезнь Паркинсона, не давая творить. Он не работал и жил на даче в Подмосковье.

Николь Вербер
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