Прощание с Зайцевым состоится 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щёлкове

Будет открытое прощание, проводить в последний путь лауреата Государственной премии России смогут все желающие, после чего модельера похоронят на Жегаловском кладбище неподалёку.

Напомним, 30 апреля стало известно о смерти 85-летнего советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева. Его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. Как сообщали родственники, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Отметим, что его долгое время мучила болезнь Паркинсона, не давая творить. Он не работал и жил на даче в Подмосковье.