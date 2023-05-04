Сергей Зверев — о смерти Зайцева: Почему-то думали, что он будет жить вечно
Сергей Зверев назвал большим потрясением смерть Вячеслава Зайцева
Звёздный парикмахер и стилист Сергей Зверев выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева. По его словам, известие о кончине художника стало для всех большим потрясением.
Сергей Зверев назвал большим потрясением смерть Вячеслава Зайцева. Видео © LIFE
"Работал, всё время работал. Все мысли были о работе, о творчестве. У него детище, которое для него было всё. Это жизнь, это всё! <...> Человек же не знает, когда настанет тот час. <...> Почему-то мы думали, что он будет жить вечно", — отметил шоумен.
Зверев признался, что многие коллеги во всей стране хотели бы лично проводить легендарного модельера в последний путь в подмосковном Щёлкове, но по разным обстоятельствам не смогли приехать.
Напомним, 30 апреля стало известно о смерти 85-летнего советского и российского художника-модельера. Причиной смерти Зацева стало внутреннее кровотечение, его привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. До этого народного художника РФ долгое время мучила болезнь Паркинсона, он давно оставил работу и жил на даче. Сегодня в Московской области проходит прощание с великим кутюрье. Похоронят его на Жегаловском кладбище.
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