Сергей Зверев — о смерти Зайцева: Почему-то думали, что он будет жить вечно

Звёздный парикмахер и стилист Сергей Зверев выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева. По его словам, известие о кончине художника стало для всех большим потрясением.

"Работал, всё время работал. Все мысли были о работе, о творчестве. У него детище, которое для него было всё. Это жизнь, это всё! <...> Человек же не знает, когда настанет тот час. <...> Почему-то мы думали, что он будет жить вечно", — отметил шоумен.