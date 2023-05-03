"Его родственники не спешат": Барецкий вызвался похоронить Зайцева во дворе замка Пугачёвой

Шоумен и блогер Стас Барецкий предложил похоронить модельера Вячеслава Зайцева во дворе бывшего замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, который он якобы приобрёл у Примадонны за 450 миллионов рублей.

"Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачёвой в деревне Грязь. И даже поставить ему памятник за свой счёт", — сказал Барецкий в беседе с РИА "Новости".