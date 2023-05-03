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3 мая, 13:58

"Его родственники не спешат": Барецкий вызвался похоронить Зайцева во дворе замка Пугачёвой

Стас Барецкий предложил похоронить Зайцева во дворе замка Пугачёвой

<p>Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Николай Галкин</p>

Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Шоумен и блогер Стас Барецкий предложил похоронить модельера Вячеслава Зайцева во дворе бывшего замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь, который он якобы приобрёл у Примадонны за 450 миллионов рублей.

"Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачёвой в деревне Грязь. И даже поставить ему памятник за свой счёт", — сказал Барецкий в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 30 апреля умер 85-летний советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Долгое время кутюрье мучила болезнь Паркинсона. Зайцев давно оставил работу и жил на даче. Похоронить модельера должны на Жегаловском кладбище в Московской области. Тело Зайцева накануне забрали из морга и готовят к погребению.

Татьяна Миссуми
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