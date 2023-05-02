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2 мая, 16:39

Тело Зайцева забрали из морга и готовят к погребению

SHOT: Тело Вячеслава Зайцева забрали из морга сегодня днём

Тело российского художника-модельера Вячеслава Зайцева забрали из подмосковного морга сегодня днём. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Таким образом, информация СМИ о том, что покойного кутюрье якобы оставили в морге при Щёлковской больнице и "который день" никто не забирает, не соответствует действительности.

По данным нашего источника, во вторник за телом Зайцева приехал, предположительно, его помощник. Сегодня у дома модельера встречались родные и близкие, чтобы обсудить все детали погребения.

Вячеслава Зайцева похоронят в Щёлкове 4 мая.

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Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельера привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. По словам родственников, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный кутюрье давно не работал, проживал на даче в Московской области. А 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. 59-летний кутюрье долгое время боролся с онкозаболеванием, у него был рак почки.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Алексей Берковиц
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