Тело Зайцева забрали из морга и готовят к погребению

Тело российского художника-модельера Вячеслава Зайцева забрали из подмосковного морга сегодня днём. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. Таким образом, информация СМИ о том, что покойного кутюрье якобы оставили в морге при Щёлковской больнице и "который день" никто не забирает, не соответствует действительности.