Тело Вячеслава Зайцева за три дня не забрали из морга
Экс-директор Дома моды Зайцева Головин: Тело модельера ещё не забрали из морга
Тело умершего 30 апреля модельера Вячеслава Зайцева до сих пор никто не забрал из морга. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания с кутюрье. Как рассказал бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин, семья по сей день так и не озаботились этим вопросом.
"Похоронами никто не занимается, никто. Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так", — сказал он сайту kp.ru.
Напомним, что у Зайцева остался единственный сын Егор. Однако родственники долгое время не поддерживали связь. По словам Головина, последние три года маэстро "сам карабкался, как мог", а наследник даже не отвечал на его телефонные звонки. Экс-директор модного дома также добавил, что собирается обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу организации похорон кутюрье.
Напомним, Зайцев скончался вечером 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельера привезли в подмосковную больницу уже почти без сознания. По словам родственников, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный кутюрье давно не работал, проживал на даче в Московской области. А 2 мая стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. 59-летний кутюрье долгое время боролся с онкозаболеванием, у него был рак почки.
ТАСС / Владимир Смирнов