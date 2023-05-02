Тело Вячеслава Зайцева за три дня не забрали из морга

Тело умершего 30 апреля модельера Вячеслава Зайцева до сих пор никто не забрал из морга. Также пока неизвестно, когда состоится церемония прощания с кутюрье. Как рассказал бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин, семья по сей день так и не озаботились этим вопросом.

"Похоронами никто не занимается, никто. Тело Вячеслава Михайловича по-прежнему находится в морге. Вот так", — сказал он сайту kp.ru.