Сын модельера Зайцева раскрыл старое пророчество об отце, которое так и не сбылось

По его словам, ещё много лет назад Зайцеву нагадали не просто насыщенную и полную творчества жизнь, но и довольно долгую. Якобы он должен был отойти в мир иной не сейчас, а только через 26 лет. Все верили в это пророчество, поэтому смерть модельера стала большой неожиданностью.