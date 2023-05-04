Сын модельера Зайцева раскрыл старое пророчество об отце, которое так и не сбылось
Сын Вячеслава Зайцева заявил, что модельер должен был прожить до 111 лет
Художник-модельер Вячеслав Зайцев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Великий российский кутюрье и звёздный художник-модельер Вячеслав Зайцев должен был дожить до 111 лет. Об этом Лайфу рассказал его сын Егор.
Сын Вячеслава Зайцева рассказал про пророчество о своём отце. Видео © LIFE
По его словам, ещё много лет назад Зайцеву нагадали не просто насыщенную и полную творчества жизнь, но и довольно долгую. Якобы он должен был отойти в мир иной не сейчас, а только через 26 лет. Все верили в это пророчество, поэтому смерть модельера стала большой неожиданностью.
Напомним, советский и российский модельер скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Модельера привезли в больницу уже почти без сознания. Сегодня в подмосковном Щёлкове состоялось прощание с великим кутюрье. Проводить его в последний путь пришли около тысячи человек, в том числе многие артисты. Например, Надежда Бабкина назвала модельера божественным человеком, а Сергей Зверев признался, что все думали, будто Зайцев и правда будет жить вечно. Гроб с его телом вынесли из собора под аплодисменты и крики "Браво!".