Бедрос Киркоров назвал Зайцева человеком-солнцем и описал его "счастливый" костюм для Филиппа
Отец Киркорова рассказал, как белый костюм от Зайцева помог его сыну победить
Отец российского певца Филиппа Киркорова пришёл проститься с модельером Вячеславом Зайцевым и рассказал, как пошитый кутюрье белый костюм помог его сыну выиграть на одном из международных конкурсов. Лайф публикует видео.
Бедрос Киркоров на церемонии прощания с дизайнером Вячеславом Зайцевым. Видео © LIFE
"Он сделал первый костюм Филиппу, белый. Мы поехали на конкурс в Хорватию. И он там выиграл Гран-при. Филипп вышел на сцену. Песня красивая, костюм красивый", — поделился воспоминаниями Бедрос Киркоров.
Он добавил, что Зайцев был солнечным человеком, который редко грустил и всегда старался зарядить окружающих своей неуёмной энергией и позитивом.
Напомним, 30 апреля стало известно о смерти 85-летнего советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева, причиной стало внутреннее кровотечение. Народного художника РФ долгое время мучила болезнь Паркинсона, он давно оставил работу и жил на даче. Сегодня в Московской области проходит прощание с великим кутюрье. Похоронят Зайцева на Жегаловском кладбище.
LIFE