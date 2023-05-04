Бедрос Киркоров назвал Зайцева человеком-солнцем и описал его "счастливый" костюм для Филиппа

Отец российского певца Филиппа Киркорова пришёл проститься с модельером Вячеславом Зайцевым и рассказал, как пошитый кутюрье белый костюм помог его сыну выиграть на одном из международных конкурсов. Лайф публикует видео.

Бедрос Киркоров на церемонии прощания с дизайнером Вячеславом Зайцевым. Видео © LIFE

"Он сделал первый костюм Филиппу, белый. Мы поехали на конкурс в Хорватию. И он там выиграл Гран-при. Филипп вышел на сцену. Песня красивая, костюм красивый", — поделился воспоминаниями Бедрос Киркоров.