Цветочная Луна – 2023: Чем опасно полнолуние в Скорпионе и как отразится на жизнях всех знаков зодиака

Сегодня, 5 мая, нас ждёт сразу два удивительных события в мире астрологии: лунное затмение и полнолуние. Как они могут повлиять на жизни людей? Что плохого, а что хорошего принесут? Что можно делать в этот день, а что нельзя, — в нашем материале.

Когда полнолуние в мае-2023

Полнолуние в знаке зодиака Скорпион 5 мая: особенности и ожидания. Фото © Shutterstock

5 мая 2023 года состоится лунное затмение, а всего через несколько минут после него — полнолуние. Совпадение этих двух астрологических явлений обещает быть особенно красивым и впечатляющим. А также оно непременно повлияет на судьбы людей. "5 мая 2023 года мы испытаем полнолуние в Скорпионе, также известное как Цветочная Луна. Это полнолуние совпадет с лунным затмением, что делает его редким и мощным астрологическим событием", — делится рунолог Игорь Вечерский.

По словам специалиста, лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на спутник, который затем приобретает красновато-оранжевый цвет. В астрологии известно, что лунные затмения вызывают внезапные изменения, окончания каких-то событий и эмоциональные потрясения. Это полнолуние и затмение будут 5 мая 2023 года особенно интенсивными из-за энергии знака зодиака Скорпион, который известен своей преобразующей и интенсивной природой.

Что означает Цветочная Луна 5 мая

Полнолуние, происходящее один раз в год в мае, называют Цветочной Луной. Причина для такого необычного и красивого названия довольно проста. Именно в это время в Северном полушарии начинается сезон цветения. В его честь майская Луна и получила своё название — Цветочная. Обратите внимание, что все другие полнолуния тоже связаны с природой, например, Розовая Луна, прошедшая в апреле, или мартовская — Луна Червя.

Полнолуние в знаке зодиака Скорпион

Чего нам ждать от полнолуния в знаке зодиака Скорпион 5 мая? Фото © Shutterstock

В этом году полнолуние 5 мая произойдёт в знаке зодиака Скорпиона. Прежде всего стоит ждать от него финансовых изменений. Что бы вы не начали в лунное затмение и полнолуние — будет продолжаться весь следующий год, поэтому будьте осторожны. Также если у вас имеются вредные привычки, то самое время от них избавиться. Разорвать доставляющие неприятности и негатив связи тоже можно, главное — воспользоваться этой возможностью. Желающие провести своё духовное очищение смогут сделать это с большим успехом. Эффект будет в несколько раз сильнее. Как утверждает Вечерский, полнолуние в знаке зодиака Скорпион вызовет желание трансформации и необходимость отпустить старые шаблоны и убеждения, которые больше не служат нам. Эта энергия будет усилена затмением 5 мая 2023-го, которое усилит эффекты этой преобразующей энергии. Настало время принять изменения и освободиться от любого эмоционального багажа, который может сдерживать нас от движения вперёд.

"Люди могут испытывать целый ряд эмоций во время этого полнолуния и затмения, включая интенсивность, страсть и желание перемен. Это время, чтобы противостоять нашим самым глубоким страхам и эмоциям и освободиться от любых негативных шаблонов или убеждений, которые больше не служат нам. Это также может вызвать чувство освобождения и свободы, поскольку мы отпускаем старое, чтобы освободить место для нового", — делится с Лайфом Игорь.

Лунное затмение 5 мая: как отразится на жизнях всех знаков зодиака

Какие знаки зодиака больше всего почувствуют изменения в полнолуние 5 мая. Фото © Shutterstock

Эксперт предупреждает: знаки зодиака, на которые больше всего повлияет это полнолуние и затмение, — это Скорпион, Телец, Лев и Водолей. Скорпион почувствует наиболее сильное воздействие этой энергии, так как это его правящая планета. Телец и Лев могут столкнуться с некоторыми проблемами, но у них также будет возможность для трансформации и роста. Водолея ждут некоторые потрясения, но и у него появится шанс освободиться от старых шаблонов и убеждений и принять новые начинания.

"Таким образом, полнолуние в Скорпионе 5 мая 2023 года совпадёт с лунным затмением, что принесёт интенсивную преобразующую энергию. Это время, чтобы отпустить старые шаблоны и убеждения, принять изменения и сосредоточиться на заботе о себе и эмоциональном благополучии. В это время важно помнить о своих действиях и избегать импульсивного поведения. Эта энергия больше всего повлияет на Скорпиона, Тельца, Льва и Водолея, причём Скорпион почувствует наиболее сильное воздействие", — говорит рунолог.

Чего нельзя делать в Цветочное полнолуние

Чтобы встретить полнолуние в знаке зодиака Скорпион 5 мая как следует и вынести из этого дня максимум пользы и благополучия, следует помнить, чего лучше избегать в этот день. Для начала не переедайте, в приёме лекарств и спорте себя тоже стоит ограничить. Покупать новые вещи нежелательно, так как позже, придя домой, вы осознаете, что спонтанность в их выборе была излишня. Не следует с кем-либо соревноваться, планировать чересчур много — выполнить всё равно не получится. Не говорите другим гадости и не принимайте неприятные вещи, сказанные кем-то, за чистую монету. В конце концов полнолуние 5 мая заставляет кровь кипеть, а эмоции выходить наружу. Потеря контроля может обернуться тем, что отношения с хорошим другом будут испорчены надолго. Так что старайтесь держать себя в руках.

Цветочное полнолуние: что можно делать 5 мая 2023 года

Что можно, а что нельзя делать в полнолуние в знаке зодиака Скорпион 5 мая? Фото © Shutterstock

Как же следует вести себя в полнолуние 5 мая 2023 года? Игорь Вечерский предупреждает, что в это время важно сосредоточиться на любви и заботе о себе, эмоциональном благополучии. Это также время помнить о своих действиях и избегать любого импульсивного или безрассудного поведения. День для самосозерцания и размышлений, а также для того, чтобы избегать принятия каких-либо важных решений или каких-либо серьёзных действий, пока энергия не успокоится.