Три астрологические причины, почему вы всё ещё не обзавелись штампом в паспорте в графе "брак"

Уверены, вы никогда не задумывались о подобных причинах своей пустой странички в паспорте в графе "семейное положение". Но бывает и так. Невыполненные кармические задачи, потухшее Солнце или поражённая Луна в гороскопе — всё это, по мнению астролога Татьяны Стрельцовой, непосредственно влияет на возможность оказаться в браке.

Рассмотреть хотя бы предопределение по карме. Кому-то необходимо в первую очередь реализоваться в других сферах, например творчестве и карьере. И только потом планировать и строить романтические отношения. Или мешать вступить в брак может ваша Луна в гороскопе.

"Мешать выйти замуж или жениться может и Луна. В гороскопе она отвечает за наше ощущение безопасности и восприятие внешнего мира. Если она поражена, возникают различные неудачные сценарии любовных отношений", — рассказывает астролог Татьяна Стрельцова.

Как астрология и гороскоп влияют на брак и почему у некоторых с ним проблемы? Фото © Shutterstock

Что это значит? По словам астролога, при поражённой Луне человек может испытывать бессознательное желание одиночества и свободы. Поэтому часто не способен на продолжительные отношения, потому что не хочет себя ими связывать. А ещё такая Луна, наоборот, способна оказаться причиной жертвенной любви, то есть неразделённой или созависимой.

Не менее важным фактором, почему некоторые люди никак не могут стать счастливыми женатиками, — потухшее Солнце. Астролог объясняет: "Иногда вступить в брак не получается из-за несоответствия человека, которого притягивает Вселенная, образу идеального супруга". В этом случае Солнце нужно прорабатывать. Потому что, если человек живёт только по Луне, уточняет Стрельцова, идеальный партнёр его не видит и не приходит в жизнь.