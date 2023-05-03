Три астрологические причины, почему вы всё ещё не обзавелись штампом в паспорте в графе "брак"
Оказывается, часто мы не можем найти себе пару или вступить в брак из-за каких-то личностных качеств. Нередко виновата астрология, точнее, положение планет в вашей натальной карте.
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Уверены, вы никогда не задумывались о подобных причинах своей пустой странички в паспорте в графе "семейное положение". Но бывает и так. Невыполненные кармические задачи, потухшее Солнце или поражённая Луна в гороскопе — всё это, по мнению астролога Татьяны Стрельцовой, непосредственно влияет на возможность оказаться в браке.
Рассмотреть хотя бы предопределение по карме. Кому-то необходимо в первую очередь реализоваться в других сферах, например творчестве и карьере. И только потом планировать и строить романтические отношения. Или мешать вступить в брак может ваша Луна в гороскопе.
"Мешать выйти замуж или жениться может и Луна. В гороскопе она отвечает за наше ощущение безопасности и восприятие внешнего мира. Если она поражена, возникают различные неудачные сценарии любовных отношений", — рассказывает астролог Татьяна Стрельцова.
Как астрология и гороскоп влияют на брак и почему у некоторых с ним проблемы? Фото © Shutterstock
Что это значит? По словам астролога, при поражённой Луне человек может испытывать бессознательное желание одиночества и свободы. Поэтому часто не способен на продолжительные отношения, потому что не хочет себя ими связывать. А ещё такая Луна, наоборот, способна оказаться причиной жертвенной любви, то есть неразделённой или созависимой.
Не менее важным фактором, почему некоторые люди никак не могут стать счастливыми женатиками, — потухшее Солнце. Астролог объясняет: "Иногда вступить в брак не получается из-за несоответствия человека, которого притягивает Вселенная, образу идеального супруга". В этом случае Солнце нужно прорабатывать. Потому что, если человек живёт только по Луне, уточняет Стрельцова, идеальный партнёр его не видит и не приходит в жизнь.
В разговоре с "Москвой-24" астролог Татьяна Стрельцова также говорит и о том, что некоторым людям просто не суждено оказаться в браке рано. "Им необходимо созреть, прежде чем вступить в семейные отношения. Часто такое бывает, когда Сатурн — планета организации и ответственности, причастна к дому брака", — подытоживает эксперт. Такие личности оказываются замужними или женатыми только после 29 лет.