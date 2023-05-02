"Будут решаться вопросы Родины": Теракты и катастрофы ждут в неутешительном прогнозе от Тамары Глобы на май-2023

На первую половину месяца влияет сразу два затмения: солнечное, случившееся ещё 20 апреля, и лунное — оно будет в первых числах мая. В связи с этим в первую очередь астролог советует бережно отнестись к своему здоровью. Прислушаться к организму, не игнорировать возможные проблемы, стараться не есть жирное. Также стоит поостеречься на дорогах и при перелётах.

"Могут прийти проблемы, связанные с природными явлениями — стихия даст о себе знать. До 20 мая будет длиться период, когда люди начнут мигрировать, искать лучшее место для жизни, а также будут решаться вопросы Родины", — рассказывает Тамара Глоба.

Ближе к третьей декаде могут появиться уже более масштабные проблемы: активные боевые действия, теракты, повышенный риск авто-, авиа-, техногенных аварий, взрывы, природные катаклизмы — землетрясения, наводнения, пожары. Но не всё так плохо, как кажется. Вот какие прогнозы для каждого знака зодиака сделала Тамара Глоба.

Что ждёт в мае-2023 знаки зодиака Овен, Телец и Близнецы

Как встретят май знаки зодиака Овен, Телец и Близнецы? Фото © Freepik / Allexxander

Для носителей знака зодиака Овен месяц выдастся на удивление удачным. Их ждёт значительное повышение на работе, карьера пойдёт в гору. Но семья не должна от этого страдать. Глоба советует уделять родным и близким не меньше времени: можно сделать ремонт, посвятить себя детям, не отказывать во внимании и другим родственникам. Могут случиться и большие расходы, стоит к ним подготовиться.

А вот людям со знаком зодиака Телец больше своего внимания нужно подарить второй половинке. Не стоит впадать в неистовство и затевать ссору по любому поводу. Поддавшись сиюминутному чувству гнева, потом придётся очень долго расхлёбывать его последствия. В мае-2023 Тельцам будет сопутствовать удача в недолгих поездках, театральных выступлениях, новых знакомствах — они могут благоприятно сказаться на их семейном счастье.

Для рождённых в знак зодиака Близнецы, по словам астролога Глобы, на первое место должна выйти семья. Все силы нужно направить на дорогих людей, и старания принесут свои плоды. С работой же могут возникнуть трудности, однако они не скажутся на финансовом положении, поэтому сильно бояться не стоит. Главное — не отчаиваться и идти вперёд.

Какие советы даёт астролог знакам зодиака Рак, Лев и Дева

С какими трудностями могут столкнуться знаки зодиака Рак, Лев и Дева? Фото © Freepik / Allexxandar

Для обладателей знака зодиака Рак май-2023 — тоже довольно благополучный месяц. В них резко начнут все нуждаться: и дома, и на работе. Тамара Глоба советует не отказывать никому в помощи, и люди будут благодарны в ответ. Отношения с семьёй наладятся, а руководство может предложить повышение.

Носители знака зодиака Лев могут смело отправляться в путь, где будут знакомиться с новыми людьми, заключать контракты, принимать участие в интересных проектах. Любые начинания принесут успех и доход. Однако и о семье забывать не стоит, и следить за собственным самочувствием.

Жизнь у людей, которые по гороскопу Дева, в мае-2023 сильно изменится. Первые полмесяца будут весьма расточительными в финансовом плане, а вторые — наполнены путешествиями. Там личностей этого знака зодиака непременно встретят новая любовь, увлекательные проекты, финансово-выгодные сделки и верные друзья.

Прогноз для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец на май-2023

Что ждёт в мае знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец? Фото © Freepik / Allexxander

Перемены также ожидают и тех людей, кто по знаку зодиака Весы. В начале месяца, как и Девам, им предстоят значительные денежные затраты. Стоит распоряжаться своими финансами бережнее. Помощь придёт издалека. Родственники и коллеги зададут задачку, которую решить сразу не получится. Однако бояться этого не стоит.

Носителей знака зодиака Скорпион ждёт непростой период. Немало дел увенчаются успехом и в дальнейшем приведут к желаемому результату. Ждут их и перспективные встречи с авторитетными партнёрами, которые однозначно пойдут на пользу. Однако важно в этом круговороте жизни не забывать и о себе. Особенно пристально нужно Скорпионам следить за здоровьем — не игнорировать советы любимых людей, а прислушаться к ним.

Людям со знаком зодиака Стрелец астролог Тамара Глоба советует сделать упор на карьере. Ошибки, конечно, не исключены, поэтому следует уделить больше внимания коллегам, так как они могут оказать большое влияние на ваше будущее. В вопросах личной жизни могут появиться трудности, ссоры с близкими. Но уже во второй половине месяца всё наладится. На первое место выйдет семья. Возможна также работа над новым проектом, собственным делом.

Что делать в мае-2023 знакам зодиака Козерог, Водолей, Рыбы

Какое будущее у знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы? Фото © Freepik / Allexxander

Про людей знака зодиака Козерог в этом месяце можно сказать "один в поле воин". Их ждёт успех практически во всём, за что бы они ни брались: будь то интеллектуальная область, творческая или рабочая. При этом обращаться за помощью к родным не стоит, никакой пользы от этого не будет. Удачу же в любовных делах следует искать дальше от дома.

Обладатели знака зодиака Водолей — ещё одни счастливчики, которых ожидают значительные перемены на работе, в отношениях, жилищном вопросе. Они поставят перед собой новые цели, вернут любимых, решат вопросы, связанные с недвижимостью. Если были планы переехать, то время самое подходящее. Первая половина мая — лучший период для вопросов, связанных с дальними отношениями.