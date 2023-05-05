Звездопад Аквариды-2023: Какие желания загадывать в дождь из звёзд, который случится 5 и 6 мая

В ближайшие две ночи нам посчастливится наблюдать за важным не только астрологическим, но и эзотерическим событием — звездопадом Аквариды-2023, который пройдёт в ночи 5 и 6 мая. В это время можно не только полюбоваться красотой звёздного дождя, но и загадать желание. А как после Акварид изменится жизнь всех знаков зодиака, Лайфу рассказала астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.

Когда случится звездопад Аквариды-2023

Звездопад Аквариды-2023: какие желания загадывать ночами 5 и 6 мая? Фото © Shutterstock

5 и 6 мая Земля проходит через метеорный поток Аквариды. Две ночи подряд на небе можно будет наблюдать от 30 до 60 падающих звёзд каждый час. С точки зрения астрологии, Аквариды — след кометы Галлея, обломки которой сгорают при прохождении через атмосферу Земли. Процесс распада ядра кометы, оставляющий после себя обломки, ярко сгорающие в небе, символизирует те сокровенные истины и желания, которые мы должны явить миру, чтобы они наконец стали частью нашей жизни.

Какие желания загадывать во время дождя из звёзд 5 и 6 мая

Что означает звездопад в знаке зодиака Водолей, который пройдёт 5 и 6 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Метеорный поток Аквариды происходит в знаке Водолея, отмечает Аделина Блэкмун, поэтому наиболее ярко могут быть проявлены наши желания, связанные с темой общения и положения в обществе. Возможно, пришло время изменить то, как вы позиционируете себя в коллективе, личной жизни или отношениях с родственниками.

Как звездопад Аквариды-2023 повлияет на все знаки зодиака

О чём стоит загадывать желания и просить Вселенную всем знакам зодиака. Фото © Shutterstock

Земные знаки зодиака — Козерог, Телец и Дева — могут пойти на риск, им не свойственный. Экстрасенс настаивает: сейчас самое время сделать то, что вы никогда не делали, но всегда хотели.

И даже если пока вы не готовы к решительным действиям, хотя бы подумайте всерьёз об этом. Не ищите чудес на давно проторённых дорогах, их там давно уже нет. Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Представители огненной стихии — Овен, Лев, Стрелец — будут чувствовать потребность в свободе и личном пространстве. В этом есть отголоски ковидного карантина, который дался носителям этих знаков зодиака тяжелее, чем другим.

Подумайте о том, в чём может проявляться ваша свобода, о чём вы мечтаете и как можете это реализовать в мире, который сильно изменился за последние несколько лет. Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Водным знакам зодиака, к которым относятся Рыбы, Рак и Скорпион, по словам астролога Аделины Блэкмун, предстоит переосмыслить свои отношения с другими: "Подумайте о том, достаточно ли внимания вы уделяете тем, кто вам дорог? Те, кого вы в глубине души любите, знают ли об этом?"

Многие ждут ваших добрых слов, которые могут серьёзно изменить к лучшему в первую очередь вашу жизнь. Будьте открыты для новых знакомств. Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Воздушные знаки зодиака — Водолей, Близнецы, Весы — во время звездопада Аквариды-2023 сильнее всего ощутят на себе влияние метеоритного потока. Эксперт говорит, что это хорошее время, чтобы пойти на свидание или признаться в любви.

Сейчас вы можете принять решение, которое давно назревало, но постоянно вами откладывалось. Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс