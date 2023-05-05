Звездопад Аквариды-2023: Какие желания загадывать в дождь из звёзд, который случится 5 и 6 мая
В ближайшие две ночи можно будет наблюдать удивительно красивое астрологическое событие — звездопад Аквариды. Какие желания нужно загадать и как изменятся жизни представителей зодиакального круга, рассказала астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.
В ближайшие две ночи нам посчастливится наблюдать за важным не только астрологическим, но и эзотерическим событием — звездопадом Аквариды-2023, который пройдёт в ночи 5 и 6 мая. В это время можно не только полюбоваться красотой звёздного дождя, но и загадать желание. А как после Акварид изменится жизнь всех знаков зодиака, Лайфу рассказала астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.
Когда случится звездопад Аквариды-2023
Звездопад Аквариды-2023: какие желания загадывать ночами 5 и 6 мая? Фото © Shutterstock
5 и 6 мая Земля проходит через метеорный поток Аквариды. Две ночи подряд на небе можно будет наблюдать от 30 до 60 падающих звёзд каждый час. С точки зрения астрологии, Аквариды — след кометы Галлея, обломки которой сгорают при прохождении через атмосферу Земли. Процесс распада ядра кометы, оставляющий после себя обломки, ярко сгорающие в небе, символизирует те сокровенные истины и желания, которые мы должны явить миру, чтобы они наконец стали частью нашей жизни.
Какие желания загадывать во время дождя из звёзд 5 и 6 мая
Что означает звездопад в знаке зодиака Водолей, который пройдёт 5 и 6 мая 2023 года? Фото © Shutterstock
Метеорный поток Аквариды происходит в знаке Водолея, отмечает Аделина Блэкмун, поэтому наиболее ярко могут быть проявлены наши желания, связанные с темой общения и положения в обществе. Возможно, пришло время изменить то, как вы позиционируете себя в коллективе, личной жизни или отношениях с родственниками.
Как звездопад Аквариды-2023 повлияет на все знаки зодиака
О чём стоит загадывать желания и просить Вселенную всем знакам зодиака. Фото © Shutterstock
Земные знаки зодиака — Козерог, Телец и Дева — могут пойти на риск, им не свойственный. Экстрасенс настаивает: сейчас самое время сделать то, что вы никогда не делали, но всегда хотели.
И даже если пока вы не готовы к решительным действиям, хотя бы подумайте всерьёз об этом. Не ищите чудес на давно проторённых дорогах, их там давно уже нет.
Представители огненной стихии — Овен, Лев, Стрелец — будут чувствовать потребность в свободе и личном пространстве. В этом есть отголоски ковидного карантина, который дался носителям этих знаков зодиака тяжелее, чем другим.
Подумайте о том, в чём может проявляться ваша свобода, о чём вы мечтаете и как можете это реализовать в мире, который сильно изменился за последние несколько лет.
Водным знакам зодиака, к которым относятся Рыбы, Рак и Скорпион, по словам астролога Аделины Блэкмун, предстоит переосмыслить свои отношения с другими: "Подумайте о том, достаточно ли внимания вы уделяете тем, кто вам дорог? Те, кого вы в глубине души любите, знают ли об этом?"
Многие ждут ваших добрых слов, которые могут серьёзно изменить к лучшему в первую очередь вашу жизнь. Будьте открыты для новых знакомств.
Воздушные знаки зодиака — Водолей, Близнецы, Весы — во время звездопада Аквариды-2023 сильнее всего ощутят на себе влияние метеоритного потока. Эксперт говорит, что это хорошее время, чтобы пойти на свидание или признаться в любви.
Сейчас вы можете принять решение, которое давно назревало, но постоянно вами откладывалось.
Экстрасенс продолжает, говоря, что люди знаков зодиака Водолей, Близнецы и Весы смогут ясно увидеть решение той проблемы, которая тяготила их уже некоторое время, но выход из положения они скрывали от себя, маскируя другими мотивами. Сейчас очевидность этого решения станет для представителей воздушной стихии бесспорной.
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