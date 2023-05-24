Астролог рассказала, в каких цветах должен быть дом с положительной энергетикой

Оттенки белого, зелёного и оранжевого помогут создать положительную энергетику дома. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева. Она подчеркнула, что благоприятные цвета для каждой части помещения разные.

При этом зонами притока энергии являются север, северо-восток и восток жилища. Здесь стоит использовать лёгкие светлые цвета, и лучше всего подойдут оттенки белого.

"В дизайне северного сектора дома также хорошо задействовать разные тона зелёного и бледно-голубой. Для северо-востока подойдут все оттенки жёлтого, кремовый, а также золото, оранжевый и голубой цвета", — отметила Турунцева.

По словам эксперта, оттенки жёлтого олицетворяют оптимизм и счастье, но делать этот цвет основным не надо — его обилие может привести к беспокойству и агрессии. Для восточного сектора основным является оранжевый — он ассоциируется с надёжностью и комфортом, однако его избыток приводит к апатии.