Как понять, хозяин квартиры – экстраверт или интроверт: 3 главных различия в интерьере

Темперамент в нашей жизни во многом играет решающую роль. Это касается и интерьера, где человеку должно быть комфортно, учитывая черты характера, настроение и персональные ожидания. Дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала Лайфу основные отличия в дизайне, чтобы проще было понять, хозяин жилища — экстраверт или интроверт.

Что основной цвет в квартире может сказать о характере человека

Как по дизайну интерьера понять характер и нрав человека. Фото © Shutterstock

Экстраверты — люди открытые и предпочитающие яркие оттенки как в жизни, так и в дизайне собственной квартиры. Они отдают предпочтение тёплым ярким краскам даже в спальне. К таким цветам можно отнести красный, оранжевый, жёлтый. По словам цветопсихологов, экстраверты не будут уставать в помещении, наполненном яркими красками, а наоборот, будут заряжаться энергией и ловить позитивные настроения.

А вот интроверты предпочтут спокойную, даже нейтральную цветовую палитру в интерьере. В этом плане такие стили, как сканди и лофт, — верное для них решение. Главная отличительная черта интерьеров интроверта в отсутствии визуально раздражающих факторов в помещении. Они стремятся к гармонии и расслабленности.

"Экстраверты и интроверты — очень приблизительное деление. Очень часто те, кто кажутся экстравертами, на самом деле хорошо маскируются и наоборот. Более того, в чистом виде экстравертов и интровертов мало, в основном мы видим смешанные типы", — дополняет слова дизайнера эксперт по психологии Оксана Козырева.

Различия в выборе материалов в квартирах экстравертов и интровертов

Как интроверты и экстраверты отличаются в дизайнах квартир? Фото © Freepik / racool-studio

"При выборе материалов люди разных темпераментов также имеют свои приоритеты. К примеру, интроверты стремятся к натуральности, природности", — рассказывает дизайнер Ксения Кузнецова. И продолжает, что если те не могут себе финансово позволить натуральное дерево или камень в интерьере, то отдадут предпочтение их недорогим имитациям. Важную роль для интровертов играет единение с природой — и это должно подчеркиваться в каждой детали от декора до крупногабаритной мебели. Сюда же можно отнести и любовь к домашнему текстилю, для интровертов текстиль — признак уюта и гармонии.

Экстраверты же, напротив, открыты к ярким современным решениям в дизайн-проектах. Они активно реагируют на тренды и готовы привносить их в собственный интерьер. Пластик, необычные фактуры и отделка — экстраверты охотно реагируют на такие решения.

Экстраверт vs интроверт: различия в эргономике

Почему экстраверты и интроверты так по-разному живут и обустраивают свои дома? Фото © Shutterstock

Тип личности влияет и на общее впечатление от интерьера. Согласно традиционным характеристикам, экстраверты предпочитают открытость внешнему миру, свободу, а также охотно делятся своим видением с окружающими. Именно поэтому экстраверты предпочитают открытые системы хранения, а также внушительное количество предметов декора, мелочей, которые расскажут об их жизни гостям.

"Если экстраверт любит путешествия, то вы наверняка увидите в интерьерных решениях подтверждения этому в виде каких-то памятных декоративных элементов, фотографий из поездок и других артефактов. Спортсмены обязательно постараются выделить специальную зону в квартире, где будут отмечены достижения, такие как награды, кубки и прочее", — рассказывает эксперт по дизайну.

Интроверты же, наоборот, отдадут предпочтение закрытым системам хранения и постараются избавиться от так называемого визуального шума в помещении. Их цель — минимизировать внешние раздражители и упорядочить пространство вокруг, чтобы оно работало на них, а не на окружающих.