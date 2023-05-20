Святые и несвятые предсказания: Что будет с Украиной в ближайшие полгода Журналисты и русские старцы обещали украинскому конфликту окончание и предсказывали этапы его завершения. 19 мая, 23:40 Солдат ВСУ и разбитый танк. Обложка © Shutterstock

Что предсказали для США

Николай Тарасенко. Фото © Кадр сюжета НТВ "Слепой, как Ванга" / ntv.ru

Слепой провидец из Донбасса (в прошлом известный археолог) Николай Тарасенко предсказал крушение Киева и назвал причину, из-за которой развалится западная коалиция. Всё начнётся с США, которым "остались месяцы до печальных событий". После этого поддержка Киева ослабнет, никому не будут нужны остатки Украины, кроме её ближайших соседей.

Кризис в Америке начнётся в результате либо климатических изменений, либо человеческих ошибок. В итоге территория Америки уменьшится в несколько раз, пообещал провидец.

Удивительный отшельник известен всей Украине. Он возвёл храм своими руками на горе рядом с селом Каменка Лутугинского района Луганской области, а до этого полжизни совершал уникальные археологические открытия. Окончательная победа, по словам ясновидца, придёт в Россию на Пасху в мае 2024 года.

Конфликт на три Пасхи

Отец Зосима. Фото © Wikipedia / Анастасия Сергеевна Федоренко

Аналогичный хронометраж соблюдает в своих пророчествах основатель Свято-Успенского монастыря в Донецкой области схиархимандрит Зосима (Сокур), усопший в 2002 году. Незадолго перед уходом он предсказывал украинский конфликт. По его словам, он растянется на три Пасхи. Первая станет "кровавой": почитатели относят её к 2022 году, когда началась СВО. Вторая Пасха станет "голодной": экономическая ситуация в мире действительно погружает города в инфляционную воронку и обещает всему миру дефолт. Ну а третье Воскресение Христово принесёт России победу на Украине. После чего наступит воссоединение двух стран, обещал старец.

Также Зосима предвидел гонения на Православную церковь и "колотьбу", которая начнётся с Киева. Но тогда, в начале 2000-х, никто всерьёз не воспринимал подобные пророчества. "Кругом воцарится беснование", — вздыхал пророк.

Объединение России, Украины и Белоруссии

Пророк Лаврентий Черниговский. Фото © Wikipedia

Во второй половине XIX века родился известный в будущем пророк Лаврентий Черниговский. Он оставил большое количество предсказаний. Среди них много внимания пророк уделял будущему церковному расколу и гонениям православных на Украине, при этом подробно останавливался на политтехнологических нюансах создания воинствующего украинства, на возрождении уний и на терминологических понятиях.

О нашем времени Лаврентий Черниговский говорил: — Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае. Наши родные слова — "Русь" и "русский". И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий предсказывал, что украинский конфликт продлится три года и будет страшным: "Где пройдёт, там людей не останется". В то же время он видел объединение России, Украины и Белоруссии, которому будет противостоять Запад и возглавивший его Антихрист.

Что предсказали Украине журналисты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Flickr / President Of Ukraine

Журналисты США дали Киеву пять месяцев на размышления. Меньше полугода осталось у президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы попытаться изменить ситуацию в конфликте в свою пользу, пишет газета Financial Times. Если к сентябрю Украина не добьётся серьёзных военных успехов, то международное давление в пользу переговоров станет решающим.

Ряд союзников Незалежной считает, что "следующие месяцы могут стать решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", отмечает FT. Уровень военной поддержки Киева скоро достигнет максимума, объясняет газета. А предварительно утверждённых пакетов помощи достаточно для того, чтобы обеспечивать Киев необходимым в течение пяти последующих месяцев. Один из собеседников издания предположил, что такой уровень поддержки можно сохранять не более одного-двух лет. — У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность.

Авторы Андрей Лапенков