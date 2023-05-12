Прощай, доллар: США готовятся перекинуть Украину на плечи Европы Кто заинтересован в дефолте США в самой Америке и почему для Вашингтона становится невыгодно спонсировать киевский режим. 11 мая, 23:40 Обложка © Shutterstock

Когда в США начнётся дефолт

Угрозы главы Белого дома Джо Байдена мировыми проблемами при дефолте США так и останутся разговорами, уверены эксперты. Несмотря на банковский кризис и федеральную задолженность перед ФРС, демократы и республиканцы, скорее всего, договорятся в этот раз и поднимут потолок госдолга, как это обычно бывает. В то же время разговоры о балласте Украины в американской элите выходят на новый уровень. Этот вопрос станет одним из главных тезисов республиканцев в предвыборной гонке.

В своём первом интервью CNN кандидат в президенты США Дональд Трамп уделил проблеме расходов на Украину в американском бюджете значительное внимание, и она актуальна для обычного американского обывателя. Ведь именно население Штатов платит за конфликт на Украине из своих налогов.

Напомним, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что деньги на оплату государственных расходов закончатся 1 июня, а первый штат США — Калифорния — уже объявил о дефолте. Его долг перед федеральным правительством составил $18,6 млрд. Сейчас Байден требует повысить потолок госдолга, законодательно установленный на уровне $31,4 трлн.

Американский президент заявил, что при провале переговоров по повышению потолка госдолга кризис станет разрушительным для экономики страны. Недавняя встреча Байдена с руководством Конгресса закончилась ничем. После этого он заявил, ссылаясь на 14-ю поправку к Конституции США, что решит проблему с госдолгом в обход Конгресса, чтобы исключить возможность дефолта.

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / POOL / Nathan Howard

Кто будет спонсировать Киев

— Украину с американского баланса сбросит не дефолт, а политики, которые в ходе предвыборной кампании используют этот важный аргумент. Демократы тратят деньги американских налогоплательщиков на содержание неудачников, каковыми сейчас становятся киевские власти, — это один из главных укоров оппонентов Демпартии, и чем ближе к выборам, тем громче он будет звучать, — уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

По его словам, американские элиты хотят максимально переложить финансирование Украины на Европу. И Европа первое время будет платить, потому что она несамостоятельна. Но и там поднимется аналогичный вопрос, зачем вкладываться в украинскую чёрную дыру. Тогда ЕС начнёт призывать Киев к переговорам с Москвой, но он будет сопротивляться. Вот здесь для нас появится окно возможностей, когда перед ЕС встанет вопрос просто бросить киевский режим.

— Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кстати, уже намекнул, что мог бы остановить конфликт, перестав спонсировать киевский режим, но, мол, Евросоюз продолжает это делать, потому что "не хочет оккупации Украины", — напоминает Мирзаян.

Украинские военные ведут огонь в направлении города Угледара. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

США уже пытаются переложить расходы по поддержке Украины не только на европейских союзников, но и на страны Юго-Востока, считает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович, упоминая поставки вооружения из Южной Кореи и Японии.

— Американские ресурсы близки к исчерпанию. Дефолт может быть отложен и в этот раз. Каждый раз повышение потолка госдолга приводит к обесцениванию доллара, что ограничит американцев выделять средства для Киева. Поэтому в Вашингтоне и настаивают на скорейшем контрнаступлении, чтобы добиться каких-то политических результатов для давления на Москву и в ходе собственной предвыборной кампании. В результате серьёзных экономических проблем США будут вынуждены сократить или отказаться от поддержки украинской власти, — говорит Мендкович.

О том, что конфликт на Украине превратил Евросоюз в военный союз, открыто говорят американские политики. Так, кандидат на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления злую империю, называющую себя НАТО. Глава России следует международному праву, но Вашингтон нарушает его каждый день: "Нам нужно навсегда вывести всё наше оружие и войска из Европы и Азии".

Хоронить доллар намереваются все крупные финансовые структуры и соперники Штатов. Группа стран БРИКС намерена обсудить возможность введения общей валюты. Этот вопрос, вероятно, будет включён в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа, сообщает Bloomberg, отмечая, что БРИКС представляет более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства. К отказу от доллара переходят и крупные государства. Таиланд и Китай рассматривают такую возможность, чтобы перейти на баты и юани в качестве валют для расчётов в торговых операциях.

Авторы Елена Стафеева