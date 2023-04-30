Необъяснимый удар: Чем закончится украинский конфликт согласно предсказаниям Какие прогнозы строят экстрасенсы, ясновидящие и даже журналисты, предрекая окончание украинского кризиса. 29 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Кризис, ведущий к угасанию боевой фазы ВСУ

Ясновидящая Анна Новокрещенская предсказала, что сразу после начала американского финансового кризиса начнёт гаснуть кипящий котёл Незалежной. Украинский конфликт пойдёт на спад, закончится его интенсивная фаза.

Определяясь со сроком, экстрасенс назвала период с лета по осень. Именно тогда мировая экономика начнёт "схлопываться". Кризис повиляет не только на Вашингтон, но и прокатится по всему Западу. Но Москва, Пекин и Нью-Дели его переживут и выстоят.

Вспышка в мае

Солдаты ВСУ. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Уже в мае 2023 года можно ожидать новой вспышки боевых действий, полагает участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев. По его словам, обещанное контрнаступление произойдёт в мае этого года и этот период окажется сложным для обеих сторон конфликта. Но в итоге эта атака будет отбита армией РФ. Также экстрасенс сообщил, что затем США повторят историю с выходом из Афганистана, бросив Киев и лишив его поддержки.

Долгий срок

Ещё один участник "Битвы экстрасенсов" Юрий Котов прогнозировал до этого окончание СВО только через три года. Перед окончанием затяжного конфликта будут вскрыты проблемы и тайны Запада.

Эмиграция Зеленского

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

О том, что Зеленский готов эмигрировать, ранее сообщал подопечный профессора Александра Спиркина, который основал лабораторию экстрасенсорики при КГБ СССР, Иван Фомин. Причём первым прибежищем нынешнего главы Украины может стать одна из прибалтийских республик, считает Фомин.

За пророчество судьбы Зеленского берутся уже не только кадровые экстрасенсы и гадалки, но и западные журналисты газеты Handelsblatt, предрекая главе Незалежной ножи в спину от союзников. По их мнению, началом конца дружбы станет отказ стран от зерновой сделки. А пользователи соцсетей уже интересуются, как будут выглядеть концерты Зеленского в аду.

Авторы Елена Стафеева