10 пушистиков, которые точно бы победили в конкурсе на самые очаровательные глазки
Что делает питомцев милыми — ушки или лапки? Кот из "Шрека" уже давно доказал — вся милота заключается в огромных глазах. Собрали 10 фото, чтобы всех в этом окончательно убедить.
"Один кот, а такие разные глаза!" — vladgrinch.
"Эти глазки!" — corporate_monster777.
Фото © Reddit / corporate_monster777
"Сфоткал своего кота прошлым летом. Нравится, как свет подчёркивает цвет его глаз!" — AC_Strand.
Фото © Reddit / AC_Strand
"Посмотрите, с какой чистой любовью она на нас смотрит!" — WVUGuy29.
Фото © Reddit / WVUGuy29
"Удивительные глаза слепого кота моего друга", — DemonreachDaycare.
Фото © Reddit / DemonreachDaycare
"Чёрная немецкая овчарка с великолепными голубыми глазами", — K3wl_.
Фото © Reddit / K3wl_
"Только посмотрите, как всё гармонично сочетается!" — eyeballbuffet.
Фото © Reddit / eyeballbuffet
"У неё глазки как из мультиков Диснея!" — vladgrinch.
"Эти ангельские глазки!" — SpyroSparkz.
Фото © Reddit / SpyroSparkz
"Вот этими самыми глазками этот мистер ВЫНУДИЛ нас забрать его из приюта пять лет назад", — buttgers.
Фото © Reddit / buttgers
Reddit / vladgrinch, SpyroSparkz