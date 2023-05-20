10 пушистиков, которые точно бы победили в конкурсе на самые очаровательные глазки

"Один кот, а такие разные глаза!" — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / corporate_monster777

"Сфоткал своего кота прошлым летом. Нравится, как свет подчёркивает цвет его глаз!" — AC_Strand.

Фото © Reddit / AC_Strand

"Посмотрите, с какой чистой любовью она на нас смотрит!" — WVUGuy29.

Фото © Reddit / WVUGuy29

"Удивительные глаза слепого кота моего друга", — DemonreachDaycare.

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

"Чёрная немецкая овчарка с великолепными голубыми глазами", — K3wl_.

Фото © Reddit / K3wl_

"Только посмотрите, как всё гармонично сочетается!" — eyeballbuffet.

Фото © Reddit / eyeballbuffet

"У неё глазки как из мультиков Диснея!" — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

"Эти ангельские глазки!" — SpyroSparkz.

Фото © Reddit / SpyroSparkz

"Вот этими самыми глазками этот мистер ВЫНУДИЛ нас забрать его из приюта пять лет назад", — buttgers.