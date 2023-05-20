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20 мая, 07:00

10 пушистиков, которые точно бы победили в конкурсе на самые очаровательные глазки

Что делает питомцев милыми — ушки или лапки? Кот из "Шрека" уже давно доказал — вся милота заключается в огромных глазах. Собрали 10 фото, чтобы всех в этом окончательно убедить.

"Один кот, а такие разные глаза!" vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Эти глазки!" corporate_monster777.

Фото © Reddit / corporate_monster777

Фото © Reddit / corporate_monster777

"Сфоткал своего кота прошлым летом. Нравится, как свет подчёркивает цвет его глаз!" AC_Strand.

Фото © Reddit / AC_Strand

Фото © Reddit / AC_Strand

"Посмотрите, с какой чистой любовью она на нас смотрит!" WVUGuy29.

Фото © Reddit / WVUGuy29

Фото © Reddit / WVUGuy29

"Удивительные глаза слепого кота моего друга", — DemonreachDaycare.

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

Фото © Reddit / DemonreachDaycare

"Чёрная немецкая овчарка с великолепными голубыми глазами", — K3wl_.

Фото © Reddit / K3wl_

Фото © Reddit / K3wl_

"Только посмотрите, как всё гармонично сочетается!" eyeballbuffet.

Фото © Reddit / eyeballbuffet

Фото © Reddit / eyeballbuffet

"У неё глазки как из мультиков Диснея!" vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Эти ангельские глазки!" SpyroSparkz.

Фото © Reddit / SpyroSparkz

Фото © Reddit / SpyroSparkz

"Вот этими самыми глазками этот мистер ВЫНУДИЛ нас забрать его из приюта пять лет назад", — buttgers.

Фото © Reddit / buttgers

Фото © Reddit / buttgers

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

Обложка ©

Reddit / vladgrinch, SpyroSparkz

Сергей Трофимов
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