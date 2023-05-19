От каких 5 опасных предметов в доме нужно немедленно избавиться, чтобы сохранить здоровье

Каждый день мы сталкиваемся с опасными предметами в доме или квартире, не подозревая об этом. Такие вещи способны не только причинить физический вред, но и негативно повлиять на наше самочувствие в целом. В статье рассказываем, от каких предметов декора или даже обихода стоит избавиться, чтобы сохранить здоровье сердца и лёгких.

1. Почему нельзя пользоваться свечами

Какие предметы в вашем доме являются опасными для здоровья сердца и лёгких? Фото © Shutterstock

Свечи помогут создать романтичную атмосферу в доме, но также они способны оказаться опасными для здоровья. Во-первых, при индивидуальных особенностях человека некоторые из них могут вызвать аллергические реакции и астму. Во-вторых, свечи выделяют дым, который способен негативно влиять на здоровье лёгких. Вместо них стоит рассмотреть альтернативы, например ароматические диффузоры.

2. Причины, чтобы выкинуть свой старый пылесос

Без пылесоса сейчас никуда, но нужно понимать, что в определённых условиях этот незаменимый помощник по дому может оказать вам медвежью услугу. Например, недорогая техника с мешком для мусора фильтрует только видимый сор. А вот мелкодисперсная пыль остаётся в воздухе, где висит часами и постепенно оседает на полу, мебели и, конечно же, в наших лёгких. Решение — пылесос с современным фильтром или робот-пылесос, который может навести порядок, даже когда вас дома не будет.

3. Почему ковры опасны для здоровья

Опасные предметы в доме: что стоит убрать, чтобы сохранить здоровье? Фото © Shutterstock

Элемент декора, который в два счёта сделает жилище более уютным. Но не стоит забывать, что ковры могут быть опасными для здоровья, являясь отличным пылесборником… Регулярная чистка этой красоты и использование пылесоса с хорошим фильтром поможет, конечно, уменьшить риск воздействия пыли и аллергенов на организм. Но это стоит определённых усилий и времени.

4. Скорее выбросьте все химические очистители

Химические очистители могут убирать грязь и пятна, а если пользоваться ими неаккуратно, они способны стать химоружием. К примеру, могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи. Плюс в комбинациях бытовая химия способна превратиться в опасные реактивы. Например, нельзя смешивать отбеливатель и нашатырный спирт, так как выделяется газообразный хлор, который может буквально вас убить. И это лишь один пример из длинного списка. Вместо химических очистителей лучше использовать натуральные средства, такие как уксус и лимонный сок, которые не только безопасны для здоровья, но и эффективно убирают грязь и пятна.

5. Пластиковые контейнеры: вред или польза?

Какие предметы в доме медленно лишают здоровья. Фото © Freepik

Такие контейнеры удобны для хранения продуктов, но они могут быть опасными для здоровья. Некачественный пластик способен выделять вредные химические соединения, которые могут негативно повлиять на здоровье. Вместо таких контейнеров экологичнее и безопаснее использовать стеклянные ёмкости.