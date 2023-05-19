Советский Винни Пух голосом Леонова теперь поёт русский рок, и это должен услышать каждый

Удивительная аудионейросеть сделала каверы на известные песни голосом (вы не поверите!) любимого персонажа из детства — Винни Пуха. Герой, когда-то певший исключительно про опилки в голове, исполнил несколько российских и иностранных композиций. И получилось просто великолепно. Сделал такое чудо при помощи искусственного интеллекта ютуб-блогер mashuphk. Ну что тут сказать, гениальная идея.

Как нейросеть слышит "Медведя" группы "Король и шут" голосом Евгения Леонова

Песня "Медведь" группы "Король и шут", исполненная Винни Пухом. Фрагмент видео © YouTube / mashuphk

К примеру, новая звезда мира музыки дала вторую жизнь песне "Короля и шута" — "Медведь", вышедшей в 2002 году в составе альбома "Жаль, нет ружья". Должно быть, вдохновился, посмотрев недавний нашумевший сериал. Надо сказать, нейросеть постаралась на славу. Немного хрипловатому голосу Винни Пуха, точнее Евгения Леонова, который озвучивал советскую мультяшку, очень идёт данное произведение. Слушается с удовольствием и тянет послушать оригинал.

Винни Пух поёт System of a Down и Slipknot

Песня Toxicity рок-группы System of a Down, исполненная Винни Пухом. Фрагмент видео © YouTube / mashuphk

Ещё одно музыкальное произведение понравится ничуть не меньше. Мишка решил перепеть рок-группу System of a Down с их песней Toxicity ("Токсичность"). Это был второй альбом американских музыкантов, вышедший под лейблом Columbia Records в 2001 году, 4 сентября. Спел он и Psychosocial метал-группы из Штатов Slipknot. Она вышла уже в 2008-м, а альбом назывался All Hope Is Gone. Вот уж где голос советского Винни вписался идеально.

"Сентябрь" группы Stigmata в исполнении советского Винни Пуха

Песня "Сентябрь" российской группы Stigmata, исполненная Винни Пухом. Фрагмент видео © YouTube / mashuphk

Композиция "Сентябрь" российской группы Stigmata, вышедшая в 2007 году в составе одноимённого с музыкальным коллективом альбома, в исполнении любимого героя советских мультфильмов радует слух. И, как ни странно, поднимает настроение.

Red Sun in the Sky исполнителя Mao Zedong — версия Винни Пуха и аудионейросети

Песня Red Sun in the Sky исполнителя Mao Zedong, исполненная Винни Пухом. Фрагмент видео © YouTube / mashuphk

Ну а на сладкое нейросеть заставила молодого или старого — Винни уже 54 года (премьера мультфильма состоялась в 1969 году) — запеть на китайском. Композиция Red Sun in the Sky ("Красное солнце в небе") исполнителя Mao Zedong пронизана любовью и храбростью. Ведь в ней говорится о тёплых чувствах к Мао Цзэдуну, китайскому коммунистическому лидеру и революционеру. К слову, это довольно смелый и шуточный ролик, ведь, как известно, персонаж в Китае запрещён. Уж очень похож на Си Цзиньпина.