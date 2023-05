Советский Винни Пух голосом Леонова теперь поёт русский рок, и это должен услышать каждый

Как нейросеть слышит "Медведя" группы "Король и шут" голосом Евгения Леонова

Винни Пух поёт System of a Down и Slipknot

Песня Toxicity рок-группы System of a Down, исполненная Винни Пухом. Фрагмент видео © YouTube / mashuphk

Ещё одно музыкальное произведение понравится ничуть не меньше. Мишка решил перепеть рок-группу System of a Down с их песней Toxicity ("Токсичность"). Это был второй альбом американских музыкантов, вышедший под лейблом Columbia Records в 2001 году, 4 сентября. Спел он и Psychosocial метал-группы из Штатов Slipknot. Она вышла уже в 2008-м, а альбом назывался All Hope Is Gone. Вот уж где голос советского Винни вписался идеально.