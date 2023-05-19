29-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 19 мая

В 18 часов 56 минут по московскому времени 19 мая начнётся новолуние. Это всегда период неожиданностей, к сожалению, неприятных. Независимо от знака зодиака, это дурное время, от которого не стоит ждать ничего хорошего. Мужчины внезапно станут равнодушны к вещам, которые раньше приносили им большое удовольствие. Любые планы в эту пятницу ожидает неудача, которая может повлиять на ваше духовное и физическое состояние. В народе 19 мая отмечается день Иова Горошника, покровителя огорода. Церковь же чтит память преподобного Иова. Согласно народным поверьям, в этот день нельзя предлагать кому-то работу, так как работник будет ленивый. И вместо реальной помощи будет только изображать активную деятельность, а на самом деле станет бездельничать и мешать другим.

Чего ждать от 29-х лунных суток 19 мая 2023 года?

Что сулят 29-е лунные сутки 19 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

29-е лунные сутки эзотерики даже называют сатанинскими — настолько это опасное время. Как правило, это последний день лунного календаря, 30-е сутки бывают не всегда и длятся совсем недолго. Поэтому 29-й день — финал всего цикла.

В связи с этим энергия сегодняшнего дня настолько велика, что далеко не каждый может её выдержать. Риск возникновения ссор и конфликтов возрастает в разы, они даже могут закончиться многолетней враждой. Необходимо быть сдержанным, терпимым и внимательным, постараться не обижаться на других. Не стоит и лишний раз рисковать: не говорите с незнакомцами, не ходите по тёмным улицам. Риск несчастных случаев и аварий 19 мая тоже растёт, поэтому надо быть намного осторожнее.

Но и зацикливаться на сплошном негативе тоже не стоит. Если воспринимать всё происходящее с долей здорового юмора, то даже отрицательные моменты можно изменить к лучшему. Прожив этот день достойно, вы сможете перейти в новый лунный цикл уже полностью обновлённым.

29-е лунные сутки 19 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в 29-е лунные сутки 19 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Чтобы пятница, 19 мая, прошла хорошо и спокойно, вот список того, что стоит делать в этот день: Можно помедитировать, провести самоанализ, подвести итоги, навести порядок в делах;

Это благоприятное время для заботы о доме, для занятий любимыми делами;

На работе в пятницу 19 мая лучше спокойно выполнять свои задачи;

Можно также потрудиться над отношениями с партнёром, если вы в ссоре — самое время помириться;

Прислушайтесь к советам близких. Они пойдут вам на пользу;

Также 29-й лунный день отлично подходит для выполнения данных когда-то обещаний;

А если вы давно хотели стать родителями, то это идеальное время для зачатия.

29-е лунные сутки 19 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в 29-е лунные сутки 19 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Последствия ошибок, сделанных сегодня, могут отдаваться ещё долгие годы. Поэтому провести этот день нужно аккуратно и соблюдая определённые правила. Вот чего лучше избегать 19 мая, если не хотите проблем в будущем: Запрещено конфликтовать, ссориться, грустить, выражать другие негативные эмоции и в целом пребывать в плохом настроении;

Не стоит переедать;

Заниматься спортом тоже надо с осторожностью. Лучше выбрать спокойные медитативные виды физнагрузки, например йогу. Переутомление противопоказано;

Сегодня не лучшее время для крупных покупок и в целом каких-либо финансовых операций;

Не следует и принимать поспешных решений. Лучше отложить это ещё на какое-то время;

Устраивать праздники и жениться в 29-е лунные сутки тоже не стоит;

А также нельзя употреблять алкогольные напитки, делать косметические процедуры;

Не нужно соглашаться на какие-либо сделки. Как правило, их характер весьма сомнителен. Не позволяйте собой манипулировать;

Не стоит начинать новые проекты. Их ждёт провал.