Киевлянин во время развода отсудил полгруди у жены

Житель Киева во время развода отсудил у жены половину стоимости операции по увеличению её груди. Об этом сообщил Совет адвокатов Украины. Суд признал увеличенную грудь женщины общим имуществом и удовлетворил требование мужчины о взыскании. Операция, стоившая 172 тысячи гривен (более 373 тысяч рублей), была проведена в 2016 году.

"Поскольку молочные железы женщины неделимы, по решению суда на неё тратились денежные средства из семейного бюджета. Согласно этому, мужчина имеет право получить возмещение половины стоимости суммы за операцию, то есть 93 974 гривны", — сказано в решении суда.