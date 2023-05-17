Адвокат пояснила, можно ли "отобрать" свою фамилию у бывшей супруги

Каждый из бывших супругов при разводе может либо восстановить добрачную фамилию, либо сохранить "приобретённую" в браке. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович. По её словам, подобные случаи в юридической практике сегодня — не редкость.

Такое право даёт федеральный закон "Об актах гражданского состояния". Согласно статье 36 каждый из супругов имеет право вернуть фамилию, которая была до брака, или сохранить новую. Никакие просьбы, уговоры и требования не могут повлиять на решение второго супруга, указала эксперт.

"Вернуть" свою фамилию мужчина может только после признания семейного союза недействительным. Оснований для этой процедуры всего шесть. В частности, отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины вступить в брак, недостижение брачного возраста, признание одного из них до регистрации отношений недееспособным вследствие психического расстройства, фиктивность брака. Недействительной регистрацию признают и в том случае, если хотя бы один из супругов уже состоит в другом браке или скрыл от второй половинки наличие венерических болезней или ВИЧ-инфекции.