Без этого не получится счастливого брака: Проверьте себя на совместимость по 5 важным пунктам
Брак — это большая ответственность. Чтобы не связать судьбу с неподходящим человеком, сначала убедитесь в вашей совместимости. Для этого стоит обратить внимание на следующие моменты в ваших отношениях.
Обложка © Freepik / freepic.diller
Чтобы не совершить одну из самых крупных ошибок, стоит перед походом в загс присмотреться к кандидату повнимательнее, чтобы понять, сможете ли вы вообще жить вместе. Для этого важно понимать, есть ли у вас в отношениях совместимость. Причём не просто в любви, но и кое в чём другом.
1. Эстетическая совместимость
То есть важно, чтобы человек рядом нравился, казался привлекательным, манил. Обычно именно внешность становится толчком к созданию пары, когда партнёров влечёт друг к другу.
2. Интеллектуальная совместимость
Какая ещё совместимость важна в отношениях помимо любовной? Фото © Freepik
После того как поняли, что на человека приятно посмотреть, задумайтесь, а есть ли у вас общие темы, чтобы поговорить. Интеллектуальная совместимость важна и тоже лежит в основе гармоничного союза мужчины и женщины. Заодно станет понятно, нет ли в ваших фундаментальных ценностях каких-то непреодолимых противоречий.
3. Сексуальная совместимость
Если нравится смотреть на человека и разговаривать с ним, пора его потрогать. Без сексуальной совместимости люди не то что в браке, просто в отношениях долго не протянут. Секс важен не только сначала, но и в целом всегда. Но вот опыт от первой близости с новым партнёром далеко не всегда является показательным. Чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить, кто и что предпочитает. Так что сексуальная совместимость бывает понятна не с первого раза.
4. Совместимость при длительном нахождении вместе
Перед свадьбой проверьте партнёра на совместимость в любви и не только. Фото © Freepik / gpointstudio
То есть способны ли вы терпеть друг друга 24/7, если планируете вступать с человеком в брак. Проверить эту совместимость периодическими встречами или ночёвками в квартирах друг у друга не получится. Сможете ли вы ужиться вместе, покажет только тест-драйв, например путешествие или совместный отпуск.
5. Совместимость в быту
Статистика показывает, что часто супруги подают на развод именно спустя год брака. Поэтому попробуйте этот год пожить без штампа в паспорте. "Тут появляется возможность выяснить, насколько вы совместимы во множестве бытовых вопросов, не начнут ли бытовые привычки одного партнёра бесить другого. И насколько вы готовы к компромиссам", — пишет психолог в своём блоге.