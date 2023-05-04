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4 мая, 16:08

Без этого не получится счастливого брака: Проверьте себя на совместимость по 5 важным пунктам

Брак — это большая ответственность. Чтобы не связать судьбу с неподходящим человеком, сначала убедитесь в вашей совместимости. Для этого стоит обратить внимание на следующие моменты в ваших отношениях.

<p>Обложка ©<a href="https://www.freepik.com/free-photo/groom-holds-bride-tender-his-arms-while-she-looks-him_3337250.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Freepik / freepic.diller</a></p>

Обложка © Freepik / freepic.diller

Чтобы не совершить одну из самых крупных ошибок, стоит перед походом в загс присмотреться к кандидату повнимательнее, чтобы понять, сможете ли вы вообще жить вместе. Для этого важно понимать, есть ли у вас в отношениях совместимость. Причём не просто в любви, но и кое в чём другом.

1. Эстетическая совместимость

То есть важно, чтобы человек рядом нравился, казался привлекательным, манил. Обычно именно внешность становится толчком к созданию пары, когда партнёров влечёт друг к другу.

2. Интеллектуальная совместимость

Какая ещё совместимость важна в отношениях помимо любовной? Фото © Freepik

Какая ещё совместимость важна в отношениях помимо любовной? Фото © Freepik

После того как поняли, что на человека приятно посмотреть, задумайтесь, а есть ли у вас общие темы, чтобы поговорить. Интеллектуальная совместимость важна и тоже лежит в основе гармоничного союза мужчины и женщины. Заодно станет понятно, нет ли в ваших фундаментальных ценностях каких-то непреодолимых противоречий.

3. Сексуальная совместимость

Если нравится смотреть на человека и разговаривать с ним, пора его потрогать. Без сексуальной совместимости люди не то что в браке, просто в отношениях долго не протянут. Секс важен не только сначала, но и в целом всегда. Но вот опыт от первой близости с новым партнёром далеко не всегда является показательным. Чтобы получить максимальное удовольствие, нужно изучить, кто и что предпочитает. Так что сексуальная совместимость бывает понятна не с первого раза.

4. Совместимость при длительном нахождении вместе

Перед свадьбой проверьте партнёра на совместимость в любви и не только. Фото © Freepik / gpointstudio

Перед свадьбой проверьте партнёра на совместимость в любви и не только. Фото © Freepik / gpointstudio

То есть способны ли вы терпеть друг друга 24/7, если планируете вступать с человеком в брак. Проверить эту совместимость периодическими встречами или ночёвками в квартирах друг у друга не получится. Сможете ли вы ужиться вместе, покажет только тест-драйв, например путешествие или совместный отпуск.

5. Совместимость в быту

Статистика показывает, что часто супруги подают на развод именно спустя год брака. Поэтому попробуйте этот год пожить без штампа в паспорте. "Тут появляется возможность выяснить, насколько вы совместимы во множестве бытовых вопросов, не начнут ли бытовые привычки одного партнёра бесить другого. И насколько вы готовы к компромиссам", пишет психолог в своём блоге.

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Елизавета Терешкова
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