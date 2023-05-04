Это должен видеть каждый: Вышел фильм, полностью сгенерированный нейросетями

Нейросети захватывают мир и лишают людей работы. Ладно-ладно, это, конечно, небольшое преувеличение, но, думаем, что такое развитие событий уже не за горами. На днях Интернет взорвала короткометражка, созданная искусственным интеллектом. Точнее, сразу двумя. Сценаристом выступила GPT-4, а режиссёром — Gen2.

Первая короткометражка, созданная нейросетями GPT-4 и Gen2. Видео © T.me / "Нейросеть видит"

Действие фильма, судя по всему, происходит в далёком космосе. Люди в жёлтых, белых и оранжевых скафандрах находятся на борту космического корабля. Каждый выполняет свою задачу. Их цель — освоение неизведанных и, похоже, необитаемых миров. Мы видим необычную гравитацию, парящие камни, разбитую луну над поверхностью каменистой планеты. И напоследок, разумеется, любовная линия. Мужчина и женщина сплелись в страстных объятьях. Причём буквально сплелись. Нейросеть ещё несовершенна — руки влюблённых обвились так, словно оба они потомки Мистера Фантастика из "Фантастической четвёрки". Есть несколько и других нареканий, как, например, размытые и какие-то инопланетные на вид человеческие лица. Иногда герои кино ходят не по земле, а летают по воздуху, что тоже вряд ли по плану.

Но, несмотря на подобные мелочи, опасаться киноделам всё же стоит. Возможно, не так уж далёк тот день, когда их профессии не особо-то и будут востребованы. Зачем платить кому-то за очередную работу, если нейросеть снимет любой киношедевр совершенно бесплатно. Да и актёры будут не нужны. Зачем? Искусственные люди играют ничуть не хуже, а иногда даже и лучше.

Кадр из первой короткометражки, созданной нейросетью. Сценарист GPT-4, режиссёр Gen2. Фото © T.me / "Нейросеть видит"

Generative Pre-trained Transformer 4 (GPT-4), как понятно из названия, уже четвёртая нейросетевая языковая модель, созданная компанией OpenAI. Была выпущена в марте 2023-го. GPT-4 обучена основам программирования, более развита в творческом плане. Модель способна генерировать, редактировать и повторять совместно с пользователем креативные и технические тексты. Нейросеть может создать не только сценарий, но и, например, песню. И это ещё не всё.

В свою очередь Gen2, запущенная Runway AI, способна создавать короткие ролики согласно предложенному ей текстовому описанию. Можно показать ей картинку или видео для примера. Под силу нейросети изменить и уже существующий материал: наложить маски, заменить некоторые детали или картинку целиком. Есть, конечно, у неё и недостатки. Это Gen2 мы обязаны пластилиновыми лицами и ходящими по воздуху людьми. Но даже с недостатками результат поражает. Как тут не забояться, что тебя скоро потеснят?

Скрины © Короткометражка, созданная нейросетью. Сценарист GPT-4, режиссёр Gen2 / T.me / "Нейросеть видит"

Но вот сами режиссёры пока не переживают. Например, Джо Руссо, наоборот, поддерживает идею развития технологий ИИ в киноиндустрии. "Ценность этого процесса заключается в том, что происходит демократизация производства. Это очень хорошо. Это означает, что любой человек в этой комнате может сделать свой фильм или масштабную игру с помощью фотореалистичного движка или ИИ. Для меня это лучшая часть данной тенденции", — выразил своё мнение режиссёр.