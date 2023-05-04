На эти симптомы мало кто обращает внимание, а ведь они предвестники скорой беды
Многие люди не обращают внимания на некоторые недомогания, которые могут быть признаками серьёзных заболеваний. Настолько, что иногда речь идёт о смертельной угрозе…
Иногда даже самые пустяковые симптомы могут быть предвестниками скорой беды и требуют немедленного обращения к врачу. Рассмотрим пять неожиданных недомоганий, которые могут указывать на смертельные заболевания, такие как болезни сердца, почек и желудка.
1. Ком в горле
Неожиданные симптомы проблем с сердцем. Фото © Shutterstock
Так проявляться может ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту. Если сдавливание чувствуется во время движения (при ходьбе или физической нагрузке) и проходит во время отдыха, это особенно опасно. Визит к кардиологу обязателен. Он назначит углублённое обследование.
2. Синяки на теле
Странные симптомы лейкемии. Фото © Shutterstock
Синяки на теле могут быть просто следствием удара, но они также могут указывать на начальную стадию рака крови — лейкемию. Эта болезнь вызывает нехватку здоровых кровяных клеток, что приводит к синякам, кровотечениям и другим проблемам с кровообращением.
3. Перемены в цвете кала
Симптомы проблем с кишечником. Фото © Shutterstock
Перемены в цвете кала могут быть связаны с изменениями в рационе питания, но также могут указывать на проблемы с желудком и кишечником. Например, чёрный "стул" может быть признаком кровотечения в желудке или кишечнике, а белый может указывать на проблемы с желчными путями.
4. Пульсирующая боль в животе
Симптомы аневризмы аорты. Фото © Shutterstock
Пульсирующая боль в животе может быть признаком аневризмы аорты — серьёзного заболевания, которое способно привести к смерти. Аневризма аорты — это расширение главной артерии, которая переносит кровь из сердца во все органы тела.
5. Сильная жажда и усталость
Жажда и усталость — что это может быть. Фото © Shutterstock
Сильная жажда и усталость могут быть связаны с диабетом. Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара в крови повышен. Если не пытаться его лечить или не следить за уровнем глюкозы в крови, то это может привести к серьёзным осложнениям, таким как повреждение сердца, почек и глаз.
Стоит отметить, что не нужно игнорировать непривычные симптомы и думать, что они пройдут сами по себе. Если вы заметили один из описанных выше, обратитесь к врачу как можно скорее. Некоторые заболевания, если не начать лечение вовремя, могут привести к серьёзным последствиям и даже к смерти.
Wow
Tinder ушёл, но пришла Боня с клубом знакомств, чтобы продавать иностранцам русских красавиц
сегодня в 12:13
Сто лет одиночества: 7 типажей несчастных женщин, кому труднее остальных найти любовь и выйти замуж
сегодня в 10:13
Если регулярно соблюдать эти 5 правил жизни, вы легко окажетесь среди долгожителей
сегодня в 09:00
Shutterstock