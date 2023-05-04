Сто лет одиночества: 7 типажей несчастных женщин, кому труднее остальных найти любовь и выйти замуж

Создание семьи, что бы ни говорили и ни пропагандировали в обществе, всегда будет одной из основных потребностей человека. Если мужчины больше любят свободу и чаще выбирают жизнь одинокого холостяка, то у девушек нередко история противоположная. Вот только удаётся обрести семейное счастье далеко не всем. Рассказываем про несколько типов женщин, которые рискуют навсегда остаться одинокими.

1. Синий чулок

Каких девушек называют синим чулком и как ими становятся? Фото © Freepik / stockking

Так обычно называют женщин, с головой ушедших в любимое дело и совершенно забывших о чём-то помимо него. Работа, наука, искусство — любой предмет страсти такой особы куда важнее отношений. Они не интересуются модой, не следят за собой, все земные страсти — не их тема. Это возвышенные особы, обеспокоенные куда более важными вещами, чем поиск партнёра. Такие мадам, как правило, совершенно не умеют общаться не только с противоположным полом, но с людьми вообще. Осуждают девушек, любящих пофлиртовать, и уж точно никогда не станут поступать так сами. Как понятно, в таких условиях выйти замуж — задача не из лёгких.

2. Старая дева

Женщины уже в зрелом возрасте, кто так и не смог устроить свою личную жизнь. Обычно они никогда не были в браке, а порой, хотя сейчас такое встречается крайне редко, никогда не имели сексуальных отношений. Причин, почему девушка боялась сблизиться с мужчиной немало: гиперопека, пьющая семья, властная мать или воспитание без отца. Любое из перечисленного может стать поводом, чтобы уйти в себя и не решиться открыться другому человеку. Со временем старая дева уже не способна впустить в жизнь кого-то, она слишком привыкла к одиночеству. Посторонний человек попытается изменить её уклад жизни, на что она пойти не сможет.

3. Свободолюбивая эмансипе

Кто такие девушки-эмансипе и почему они обречены на одиночество? Фото © Freepik / lookstudio

Она сильная, она современная, она независимая. Она восхищает и впечатляет. Вот только мужчины таких женщин обходят стороной. По её мнению, слабый пол — всего лишь миф. Мужчины и женщины совершенно равны. А потому почувствовать себя рядом с такой дамой сильным защитником ни у кого не получится. И даже наоборот — его забота может обидеть возлюбленную. Таким образом на эмансипе клюют только те молодые люди, которые не прочь поменяться со своей половинкой социальными ролями. Проблема в том, что уже она не хочет связывать с такими свою жизнь.

4. Эгоистка

Настоящая эгоистка привыкла жить только для себя любимой, а мужчина, посмевший посягнуть на её территорию, — враг. Она не готова отказываться от свободы и жертвовать своими интересами ради кого-то другого. Такая мадам, как правило, прекрасно выглядит, заботиться о себе и вовсе не прочь отношений. Вот только, по её мнению, все вокруг ей должны просто за то, что она так прекрасна. Удовлетворить запросы такой особы может далеко не каждый мужчина. А тот, кто способен на это, сто раз подумает, прежде чем связываться с девушкой, которая не готова дать ничего в ответ.

5. Карьеристка

Почему карьеристки не хотят выходить замуж? Фото © Freepik / lookstudio

Карьеристки не против мужчин или отношений с ними, секс им тоже не претит. Но вот брак — это уже совсем другой вопрос. Женщины-карьеристки полностью отдают себя работе, заводить серьёзные отношения у них, как правило, нет времени. Они стремятся к своей цели, а семью и детей откладывают на потом. Такие женщины всегда идеально выглядят и совершенно не умеют расслабляться. С ними невозможно побыть наедине, ведь даже на свидании телефон разрывается от звонков, на которые те обязательно отвечают. Барышни к тому же не желают связываться с мужчиной, который зарабатывает меньше их. И замечают, что упустили что-то важное, как правило, уже слишком поздно.

6. Любовница

Иногда из-за большой любви, а иногда из корыстных интересов, однако есть и такие девушки, которые сознательно соглашаются на роль второй в жизни мужчины. Их обеспечивают, удовлетворяют все потребности и при этом ни в чём не ограничивают. Не жизнь, а сказка. Беда только в том, что без обручального колечка мужчина может уйти так же спокойно, как и пришёл. Никаких обязательств перед любовницей у него нет. Некоторые, конечно, даже рожают для своих покровителей. Однако давно известно, что ребёнок — это не повод связать с кем-то свою судьбу. Красота со временем исчезает, всё, что привлекало мужчину раньше, испаряется. И риск оказаться одинокой и никому не нужной только растёт. А вот партнёр, не способный хранить верность, просто найдёт новую, более молодую и привлекательную.

7. Травмированная и разочарованная

Почему травмированным прошлыми отношениями девушкам трудно выходить замуж? Фото © Freepik

Речь тут идёт о девушках, которые или наблюдали несчастливый брак своих родителей, или же уже сами пару раз успели обжечься, а вывод сделали один. Что не готовы вступать в отношения и доверяться другому человеку. Замужество для них нечто нереальное, ведь все мужчины вокруг враги, абьюзеры и злодеи. А даже если и нет, то им это не докажешь. Единственный выход для таких особ — консультации с хорошим психологом.