КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 08:16

10 фотодоказательств, что навести красоту можно и без похода в салон

Есть мнение, мол, красивым можно быть, только если ты тратишь сотни тысяч в салонах. Но это, конечно, не так. Собрали 10 сногсшибательных фотодоказательств чудес, произошедших в домашних условиях...

"Пыталась сделать макияж "стеклянной" кожи, очень понравилось, результат класс", — lerylunn.

Фото © Reddit / lerylunn

Фото © Reddit / lerylunn

"Удивительно, какая разница: что будет, если расчёсывать сухие волосы и когда они ещё влажные", — FireCat115.

Фото © Reddit / FireCat115

Фото © Reddit / FireCat115

"И хотя меня многие стращали, я всё-таки решила бахнуть чёлку. Сделала всё самостоятельно", — white_rose_of_york.

Фото © Reddit / white_rose_of_york

Фото © Reddit / white_rose_of_york

"Сама покрасилась перед свадьбой", — neonbaroque.

Фото © Reddit / neonbaroque

Фото © Reddit / neonbaroque

"Очень уж хотела попробовать сделать цветочные веснушки. Вот что получилось", — eattherichchan.

Фото © Reddit / eattherichchan

Фото © Reddit / eattherichchan

"Прохожу курсы по мейку. Вот моя сегодняшняя домашка", — I_Want_Power_1611.

Фото © Reddit / I_Want_Power_1611

Фото © Reddit / I_Want_Power_1611

"В салоне слишком дорого, поэтому я вот уже несколько месяцев как делаю себе маникюр сама", — eughwh.

Фото © Reddit / eughwh

Фото © Reddit / eughwh

"Старая фотография, где мне 17 и я и понятия не имела, что у меня кудрявые волосы: думала, просто пушатся так сильно", — julaa_.

Фото © Reddit / julaa_

Фото © Reddit / julaa_

"Я в ужасном восторге, как мой дневной обычный макияж вышел", — lilaregenbogen.

Фото © Reddit / lilaregenbogen

Фото © Reddit / lilaregenbogen

"Вот что у меня получилось на этот раз!" sailor_venus29754.

Фото © Reddit / sailor_venus29754

Фото © Reddit / sailor_venus29754

10 случаев, когда девушки оставляли кругленькие суммы в салонах красоты, а их всё равно лишь уродовали

10 случаев, когда девушки оставляли кругленькие суммы в салонах красоты, а их всё равно лишь уродовали

Обложка ©

Reddit / julaa_

Сергей Трофимов
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