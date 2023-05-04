10 фотодоказательств, что навести красоту можно и без похода в салон
Есть мнение, мол, красивым можно быть, только если ты тратишь сотни тысяч в салонах. Но это, конечно, не так. Собрали 10 сногсшибательных фотодоказательств чудес, произошедших в домашних условиях...
"Пыталась сделать макияж "стеклянной" кожи, очень понравилось, результат класс", — lerylunn.
Фото © Reddit / lerylunn
"Удивительно, какая разница: что будет, если расчёсывать сухие волосы и когда они ещё влажные", — FireCat115.
Фото © Reddit / FireCat115
"И хотя меня многие стращали, я всё-таки решила бахнуть чёлку. Сделала всё самостоятельно", — white_rose_of_york.
Фото © Reddit / white_rose_of_york
"Сама покрасилась перед свадьбой", — neonbaroque.
Фото © Reddit / neonbaroque
"Очень уж хотела попробовать сделать цветочные веснушки. Вот что получилось", — eattherichchan.
Фото © Reddit / eattherichchan
"Прохожу курсы по мейку. Вот моя сегодняшняя домашка", — I_Want_Power_1611.
Фото © Reddit / I_Want_Power_1611
"В салоне слишком дорого, поэтому я вот уже несколько месяцев как делаю себе маникюр сама", — eughwh.
Фото © Reddit / eughwh
"Старая фотография, где мне 17 и я и понятия не имела, что у меня кудрявые волосы: думала, просто пушатся так сильно", — julaa_.
Фото © Reddit / julaa_
"Я в ужасном восторге, как мой дневной обычный макияж вышел", — lilaregenbogen.
Фото © Reddit / lilaregenbogen
"Вот что у меня получилось на этот раз!" — sailor_venus29754.
Фото © Reddit / sailor_venus29754
10 случаев, когда девушки оставляли кругленькие суммы в салонах красоты, а их всё равно лишь уродовали
Reddit / julaa_