10 фотодоказательств, что навести красоту можно и без похода в салон

"Пыталась сделать макияж "стеклянной" кожи, очень понравилось, результат класс", — lerylunn.

Фото © Reddit / lerylunn

"Удивительно, какая разница: что будет, если расчёсывать сухие волосы и когда они ещё влажные", — FireCat115.

Фото © Reddit / FireCat115

"И хотя меня многие стращали, я всё-таки решила бахнуть чёлку. Сделала всё самостоятельно", — white_rose_of_york.

Фото © Reddit / white_rose_of_york

"Сама покрасилась перед свадьбой", — neonbaroque.

Фото © Reddit / neonbaroque

"Очень уж хотела попробовать сделать цветочные веснушки. Вот что получилось", — eattherichchan.

Фото © Reddit / eattherichchan

"Прохожу курсы по мейку. Вот моя сегодняшняя домашка", — I_Want_Power_1611.

Фото © Reddit / I_Want_Power_1611

"В салоне слишком дорого, поэтому я вот уже несколько месяцев как делаю себе маникюр сама", — eughwh.

Фото © Reddit / eughwh

"Старая фотография, где мне 17 и я и понятия не имела, что у меня кудрявые волосы: думала, просто пушатся так сильно", — julaa_.

Фото © Reddit / julaa_

"Я в ужасном восторге, как мой дневной обычный макияж вышел", — lilaregenbogen.

Фото © Reddit / lilaregenbogen

"Вот что у меня получилось на этот раз!" — sailor_venus29754.