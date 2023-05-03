Легенда русского рока Стас Намин перевёл мошенникам из WhatsApp 1 млн

Основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" Стас Намин попался на удочку телефонных воров и перевёл им около миллиона рублей сразу на несколько счетов. Об этом пишет Regnum со ссылкой на источник.

С жалобой на кражу обратилась в полицию заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева. Сам музыкант не смог прийти в отделение, поскольку находится в отъезде.

"Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же, как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевёл этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него", — сказала Исаева.

По данным следствия, в апреле неизвестные позвонили Намину на WhatsApp и каким-то образом убедили его перевести деньги на различные счета. Полиция проводит проверку. В банки, которым принадлежат счета воров, уже отправлены запросы.