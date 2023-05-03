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3 мая, 18:57

Легенда русского рока Стас Намин перевёл мошенникам из WhatsApp 1 млн

Стас Намин перевёл на несколько счетов телефонных мошенников около 1 млн рублей

<p>Стас Намин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Стас Намин. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Основатель групп "Парк Горького" и "Цветы" Стас Намин попался на удочку телефонных воров и перевёл им около миллиона рублей сразу на несколько счетов. Об этом пишет Regnum со ссылкой на источник.

С жалобой на кражу обратилась в полицию заместитель художественного руководителя Театра Стаса Намина Анна Исаева. Сам музыкант не смог прийти в отделение, поскольку находится в отъезде.

"Я не знаю, как точно его обманули. Но, скорее всего, так же, как и всех разводят по телефону. Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевёл этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе и у меня есть доверенность от него", — сказала Исаева.

По данным следствия, в апреле неизвестные позвонили Намину на WhatsApp и каким-то образом убедили его перевести деньги на различные счета. Полиция проводит проверку. В банки, которым принадлежат счета воров, уже отправлены запросы.

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Не так давно телефонные мошенники украли 8,5 миллиона рублей сразу у двух профессоров московских вузов. Им позвонили якобы сотрудники банка и предложили перевести сбережения на "безопасный" счёт.

Ирина Фальке
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