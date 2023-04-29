Учительница из Москвы отдала аферистам документы на квартиру и 16 млн рублей

В Москве заслуженная учительница России передала телефонным мошенникам документы на квартиру и 16 миллионов рублей. О случившемся пишет SHOT.

Неизвестные позвонили педагогу по биологии и представились банковскими служащими. Они убедили женщину, что ей следует установить на телефоне специальное приложение для пополнения счёта и пересылки важных документов. Всё это мошенники объяснили соображениями безопасности.

Учительница перевела через приложение 16 миллионов рублей, чтобы уберечь свои сбережения, а также отправила сканы документов на квартиру. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а потерпевшая лишилась денег. Полиция ищет преступников и выясняет, могли ли они перерегистрировать жильё на другого человека.