КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 16:12

Учительница из Москвы отдала аферистам документы на квартиру и 16 млн рублей

В Москве заслуженная учительница России передала телефонным мошенникам документы на квартиру и 16 миллионов рублей. О случившемся пишет SHOT.

Неизвестные позвонили педагогу по биологии и представились банковскими служащими. Они убедили женщину, что ей следует установить на телефоне специальное приложение для пополнения счёта и пересылки важных документов. Всё это мошенники объяснили соображениями безопасности.

Учительница перевела через приложение 16 миллионов рублей, чтобы уберечь свои сбережения, а также отправила сканы документов на квартиру. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а потерпевшая лишилась денег. Полиция ищет преступников и выясняет, могли ли они перерегистрировать жильё на другого человека.

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Ранее сообщалось, что мошенники украли 8,5 миллионов рублей сразу у двух профессоров московских вузов. Им позвонили якобы сотрудники банка и предложили перевести сбережения на "безопасный" счёт.

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freepik

Татьяна Миссуми
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