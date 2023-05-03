В России может появиться обувь под брендом "Бархатные тяги"

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарных знаков "Кефтеме" и "Бархатные тяги", пишет Mash. Однако потенциальным правообладателем оказался не автор мема, дагестанский депутат Гаджимурад Рабаданов, а некий Антон Серебряков — индивидуальный предприниматель из Выборга Ленинградской области.

Заявка на регистрацию товарных знаков "Бархатные тяги" и "Кефтеме". Обложка © Mash

Он заявил, что готов в случае соответствующей просьбы передать все права Рабаданову, однако тот к нему не обращался. Причём сам депутат также никаких предложений не получал.