В России может появиться обувь под брендом "Бархатные тяги"
Роспатент получил заявку на регистрацию знаков "Кефтеме" и "Бархатные тяги"
В Роспатент подали заявку на регистрацию товарных знаков "Кефтеме" и "Бархатные тяги", пишет Mash. Однако потенциальным правообладателем оказался не автор мема, дагестанский депутат Гаджимурад Рабаданов, а некий Антон Серебряков — индивидуальный предприниматель из Выборга Ленинградской области.
Заявка на регистрацию товарных знаков "Бархатные тяги" и "Кефтеме". Обложка © Mash
Он заявил, что готов в случае соответствующей просьбы передать все права Рабаданову, однако тот к нему не обращался. Причём сам депутат также никаких предложений не получал.
Напомним, "бархатными тягами" в Сети стали называть комичную обувь, явно не соответствующую стандартам моды. "Кефтеме" же означает крайнюю степень восхищения каким-либо объектом или явлением. Автором нашумевших фраз оказался депутат из Кизляра Гаджимурад Рабаданов, а его "мемное" голосовое сообщение в Сеть слил кто-то из знакомых. Причём народный избранник предупредил любителей "похайпиться" на его детище: может "дёрнуть за ухо" и вообще собирался регистрировать авторские права.
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