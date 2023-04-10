Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 18:50
13246

Депутат – автор мема про "бархатные тяги" рассказал, как записал аудиосообщение

Дагестанский депутат Рабаданов оказался автором мема про "бархатные тяги"

Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов оказался автором мема про "бархатные тяги". Именно он записал завирусившуюся в Сети аудиозапись со словами: "Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Фу-уф, кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: "Мяу, пацаны, мяу".

Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Видео © tiktok / barkhatnyetagi

"Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило", — признался Рабаданов РИА "Новости".

Депутат не знает, кто именно разослал его аудиосообщение. Он признался, что вначале было не по душе, что его голос столь широко распространился в социальных сетях, но со временем привык. Сейчас Рабаданов относится к ситуации с юмором.

Фото © twitter / mcplurryoreo

Фото © twitter / mcplurryoreo

Аудиозапись часто накладывают на фото и видео с забавной обувью — остроносые туфли с автомобильными логотипами, кроссовки с тремя полосками на каблуке, ботинки в форме животных и так далее. По словам автора, словосочетание "бархатные тяги" не имеет никакого отношения к обуви и вообще не несёт определённого смысла.

Появились сапоги, которые точно порадуют повзрослевших и разбогатевших фанатов телепузиков
Появились сапоги, которые точно порадуют повзрослевших и разбогатевших фанатов телепузиков

А ранее владелец Tesla, Space X и Twitter Илон Маск посмеялся над мемной фотографией с россиянкой, обнимающей медведя. Девушка ответила миллиардеру.

BannerImage

tiktok / barkhatnyetagi

Андрей Бражников
  • Новости
  • Госдума
  • Поп-культура
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar