Депутат – автор мема про "бархатные тяги" рассказал, как записал аудиосообщение

Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов оказался автором мема про "бархатные тяги". Именно он записал завирусившуюся в Сети аудиозапись со словами: "Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Фу-уф, кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: "Мяу, пацаны, мяу".

Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Видео © tiktok / barkhatnyetagi

"Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило", — признался Рабаданов РИА "Новости".

Депутат не знает, кто именно разослал его аудиосообщение. Он признался, что вначале было не по душе, что его голос столь широко распространился в социальных сетях, но со временем привык. Сейчас Рабаданов относится к ситуации с юмором.

Фото © twitter / mcplurryoreo

Аудиозапись часто накладывают на фото и видео с забавной обувью — остроносые туфли с автомобильными логотипами, кроссовки с тремя полосками на каблуке, ботинки в форме животных и так далее. По словам автора, словосочетание "бархатные тяги" не имеет никакого отношения к обуви и вообще не несёт определённого смысла.