Депутат – автор мема про "бархатные тяги" рассказал, как записал аудиосообщение
Дагестанский депутат Рабаданов оказался автором мема про "бархатные тяги"
Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов оказался автором мема про "бархатные тяги". Именно он записал завирусившуюся в Сети аудиозапись со словами: "Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Фу-уф, кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: "Мяу, пацаны, мяу".
Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов. Видео © tiktok / barkhatnyetagi
"Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило", — признался Рабаданов РИА "Новости".
Депутат не знает, кто именно разослал его аудиосообщение. Он признался, что вначале было не по душе, что его голос столь широко распространился в социальных сетях, но со временем привык. Сейчас Рабаданов относится к ситуации с юмором.
Фото © twitter / mcplurryoreo
Аудиозапись часто накладывают на фото и видео с забавной обувью — остроносые туфли с автомобильными логотипами, кроссовки с тремя полосками на каблуке, ботинки в форме животных и так далее. По словам автора, словосочетание "бархатные тяги" не имеет никакого отношения к обуви и вообще не несёт определённого смысла.
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tiktok / barkhatnyetagi