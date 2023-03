"Недооценивает женщин": Россиянка ответила Маску, который поделился мемом с её участием

Видимо, он таким образом пытался в шутливой форме сравнить женщин с хищными животными. Дело в том, что в английском языке, говоря о животных, нужно употреблять местоимение it (оно) вместо he (он) или she (она). Поэтому без использования слова it морфологически шутка вряд ли бы получилась, однако из-за этого так вышло, что Маск, говоря о модели, сказал про неё "оно". Впрочем, Дарья, очевидно, не обиделась и тоже пошутила.