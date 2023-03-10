"Недооценивает женщин": Россиянка ответила Маску, который поделился мемом с её участием

Владелец Tesla, Space X и Twitter Илон Маск посмеялся над фотографией с девушкой, обнимающей медведя. Как оказалось, на снимке российская модель — Дарья Лефлёр из Дедовска. Она не осталась в долгу и ответила бизнесмену.

Мем, опубликованный Илоном Маском. Фото © Twitter / @elonmusk

"Они выглядят такими милыми и плюшевыми, но любая мелочь может превратить это красивое создание в нечто настолько опасное и жестокое, что самый сильный мужчина может быть убит или искалечен на всю жизнь… Здесь вы видите, как оно обнимает медведя", — гласит текст на фото, которым поделился Маск в "Твиттере".

Модель Дарья Лефлёр из Дедовска ответила на едкий комментарий Илона Маска. Видео © Телеканала "360"

Видимо, он таким образом пытался в шутливой форме сравнить женщин с хищными животными. Дело в том, что в английском языке, говоря о животных, нужно употреблять местоимение it (оно) вместо he (он) или she (она). Поэтому без использования слова it морфологически шутка вряд ли бы получилась, однако из-за этого так вышло, что Маск, говоря о модели, сказал про неё "оно". Впрочем, Дарья, очевидно, не обиделась и тоже пошутила.

"Я бы не стала называть выпадом публикацию человека-мемчика у себя на странице. Это юмор, это хохма, это шутка, и поэтому в такой же шуточной форме я могу ему ответить, что он очень сильно недооценивает женщин", — заявила модель на видео для телеканала "360".

Она рассказала, что незнакома с американским бизнесменом. Что касается фото с медведем, Дарья пояснила, что это был не единственный случай, когда она работала с опасным животным. По её словам, подобные фотосессии для неё не редкость.