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Маск высмеял попытку Наполеона завоевать Россию

Через шутку, с помощью популярного сейчас вида мема, он показал, несколько важно соблюдать сроки в работе.

25 июня, 23:34
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/thomashawk/18889691163/in/photolist-uMdB5p-21Vbdrq-24RWSVE-W6NAHy-V1qa6p-vWRj6g-AWqF3z-vDTKwn-VLD1Yp-gm9SkQ-8NYNaD-tuWDGY-2a2mxrq-8NFnMJ-FZLZFN-25k4nNA-DYXSbK-27nQacD-2cDM6nU-2jKGr4Z-s2rYLD-bzs2ao-bNmF56-sAgpsJ-92iXxj-bnvZh-2iqenKL-2iqdfoT-2iqdfk6-2iqaEkP-2iqdf6Z-2iqaEga-2iqenEq-DTv2Y-dYLXoz-2j7qUtM-xvkQQi-6awhmd-2j7aNds-817uJv-2j6kLoa-2j7yY66-qELGz-7TWasM-5yRnYp-2j6gNHJ-2j6cjMh-2htsVET-2eVnufw-2dU1xRC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thomashawk</a></p>

Фото © flickr / thomashawk

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, высмеял планы французского императора захватить Россию в 1812 году. Традиционно бизнесмен сделал это на своей странице в "Твиттере".

Маск разместил мем, построенный на популярной сейчас схеме повторного вопроса. Наполеон говорит, что намерен напасть на Россию. Прекрасная дама уточняет, планирует ли он сделать это летом. На следующей картинке император предстаёт обескураженным, а дама переспрашивает: "В летнее время, верно?"

"Тайминг (соблюдение сроков. — Прим. ред.) — это всё", — комментирует Маск этот мем, делая отсылку к разгрому замерзающей французской армии в зимнее время.

Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter

Илон Маск поднял курс биткоина одной фразой в Twitter

А ранее Маск в шутку назвал себя пришельцем из будущего. Это произошло на российском марафоне "Новое знание".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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