Маск высмеял попытку Наполеона завоевать Россию

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, высмеял планы французского императора захватить Россию в 1812 году. Традиционно бизнесмен сделал это на своей странице в "Твиттере".

Маск разместил мем, построенный на популярной сейчас схеме повторного вопроса. Наполеон говорит, что намерен напасть на Россию. Прекрасная дама уточняет, планирует ли он сделать это летом. На следующей картинке император предстаёт обескураженным, а дама переспрашивает: "В летнее время, верно?"

Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

"Тайминг (соблюдение сроков. — Прим. ред.) — это всё", — комментирует Маск этот мем, делая отсылку к разгрому замерзающей французской армии в зимнее время.